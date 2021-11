Wochenausblick: DAX kratzt an der 16.100 Punktemarke. Wasserstoff und Anti Plastik gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach der Oktoberrally schalteten die Investoren nun einen Gang zurück. So pendelten die Leitindizes in der abgelaufenen Woche mehrheitlich in einer engen Range. Dennoch gelang Aktienbarometern wie dem DAX® und CAC®40 neue Allzeithochs und der EuroStoxx®50 näherte sich auf wenige Punkte dem Hoch aus dem Jahr 2007. In der kommenden Woche ebbt die Bilanzsaison spürbar ab und Wirtschaftsdaten füllen den Kalender.

Am Rentenmarkt blieb es im Wochenverlauf weitgehend ruhig. Die Renditen langfristiger Staatspapiere bewegten sich im Bereich des Schlussstands der Vorwoche. Begünstigt wurde die Entwicklung unter anderem von der Konsolidierung am Ölmarkt. In der kommenden Woche werden Verbraucherpreise aus der Eurozone gemeldet, die möglicherweise zu Schwankungen führen können. Zu den größten Gewinnern der zurückliegenden Woche zählten die Edelmetalle Gold und Silber, die von der sichtlichen Entspannung am Anleihemarkt profitierten.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche waren erneut teils kräftige Ausschläge bei Einzelwerten zu beobachten. Hintergrund war meist überraschend gute Unternehmenszahlen wie beispielsweise bei den DAX®-Titeln Continental, Delivery Hero und Siemens Energy. Enttäuschende Daten und Ausblicke wie sie beispielsweise die Blue Chips Adidas oder Henkel veröffentlichten wurden prompt mit Kursabschlägen bestraft. Vergleichbare Bilder zeigten sich auch in der zweiten Reihe. Dort konnten unter andrem Evotec, Hugo Boss und SMA Solar positiv überraschen während bei Lufthansa und Teamviewer in der abgelaufenen Woche die Skepsis regierte.

Zu den stärksten Branchenindizes zählten in der zurückliegende Woche die Wasserstoffindizes Global Hydrogen Index und Hydrogen Select Index , der ESG Global Anti Plastic Index sowie der Medical Cannabis Index.

Auto1, Dermapharm, Encavis, Grand City Properties, Nordex, Sonova, Talanx und Vantage Towers legen kommende Woche finale Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor. In den USA stehen die Daten von Applied Materials, Cisco Systems und Walmart im Fokus. Hapag-Lloyd, Holcim, MTU Aero Engines, Nestlé, RWE und Siemens Healthineers laden jeweils zum Kapitalmarkttag. ThyssenKrupp lädt zur Bilanz-Pk und der europäische Automobilverband ACEA veröffentlicht Pkw-Neuzulassungen für Europa. Damit rücken die Autobauer BMW, Daimler, Renault, Stellantis, Tesla und VW in den Blickpunkt der Investoren.

Wichtige Termine

MONTAG, 15. NOVEMBER 2021

China – Industrieproduktion, Oktober

Europa – Euro Zone – Handelsbilanz Eurostat, September NSA

USA – Empire State Index, November

DIENSTAG, 16. NOVEMBER 2021

Frankreich – Verbraucherpreise, Oktober endgültig

Europa – BIP Euro-Zone Q3, erste Schätzung

USA – Einfuhrpreise, Oktober

USA – Einzelhandelsumsatz, Oktober

USA – Industrieproduktion, Oktober

MITTWOCH, 17. NOVEMBER 2021

Deutschland – Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), September 2021

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Oktober endgültig

USA – Wohnbaubeginne, Oktober

DONNERSTAG, 18. NOVEMBER 2021

USA – Industrieindex Philly Fed, November

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 13. November

USA – Frühindikatoren, Oktober

FREITAG, 19. NOVEMBER 2021

Frankfurt – Arbeitslosenquote ILO, Q3

Deutschland – Erzeugerpreise, Oktober

Europa – Leistungsbilanz Euro-Zone, September

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.090/16.420 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.760/15.890/15.955/16.000 Punkte

Zum Wochenschluss schielte der DAX® zeitweise wieder über die Marke von 16.100 Punkte. Konnte das Tageshoch allerdings nicht halten. Damit bleibt die Widerstandsmarke weiterhin bestehen und das technische Bild unverändert. Oberhalb von 16.090 Punkten besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Trends bis 16.42 Punkte. Auf der Unterseite kann die Unterstützungsmarke bei 16.000 Punkte eine Konsolidierung noch verhindern.

Betrachtungszeitraum: 15.10.2021– 12.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR8QVS 5,08 11.200 16.400 16.12.2021 DAX® Index HR9U6E 7,23 14.800 16.600 16.12.2021

Betrachtungszeitraum: 13.11.2014– 12.11.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

