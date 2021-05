Wochenausblick: DAX kämpft sich wieder über 15.500 Punkte

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Freitag wieder aufgehellt. Abnehmende Inflationssorgen und der wieder unter 1,22 USD zurückgefallene Euro begünstigten die Kauflaune. Der DAX® kletterte über die Marke von 15.500 Punkten und näherte sich seinem Allzeithoch vom vergangenen Dienstag.

In der kommenden Woche könnten sich Hoffnungen auf eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung sowie Zins-und Inflationssorgen erneut die Waage halten. Das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß (PCE-Kernpreisindex) legte im April um 3,1 Prozent zu, was deutlich über dem Fed-Ziel von zwei Prozent liegt. Die US-Notenbank hatte aber bereits im vergangenen Jahr angekündigt, durch eine nur temporär erhöhte Inflation „hindurchsehen“ zu wollen.

Unternehmen im Fokus

Wochengewinner im DAX mit einem prozentual zweistelligen Kursplus waren die Aktien von Deutsche Wohnen. Vonovia will für Deutsche Wohnen ein Übernahmeangebot im Gesamtwert von 18 Mrd. Euro oder 53,03 Euro je Aktie abgeben. Beide Unternehmen besitzen zusammen mehr als eine halbe Million Wohnungen. Gefragt waren auch Delivery Hero und Deutsche Post. Schlusslicht waren hingegen die Bayer-Aktien. In den USA ist ein Vergleichsangebot im Glyphosat-Streit erneut gescheitert. Bayer kündigte eine neue Strategie in dem Verfahren an, konnte die Aktionäre damit aber nicht überzeugen. An der Wall Street waren vor allem die Aktien von Moderna und Peloton gefragt. Auf dem Kaufzettel standen nach Quartalszahlen auch die Aktien von Nvidia, während die Papiere von Okta nach Zahlen verkauft wurden.

In der kommenden Woche sind Unternehmenstermine eher rar gesät. Am Dienstag und Mittwoch finden mehrere Hauptversammlungen statt, unter anderem bei Deutsche Wohnen und Evonik. Am Donnerstag gibt die Deutsche Börse Änderungen in den wichtigsten Indizes bekannt. Im DAX dürfte es dieses Mal keine Veränderungen geben, bevor der Index dann im September auf 40 Werte aufgestockt wird. Der Online-Autohändler Auto1 kann möglicherweise vom SDAX in den MDAX aufsteigen und auch im SDAX dürfte es mehrere Änderungen geben.

Deutschland – Verbraucherpreise Mai

Deutschland – Arbeitslosigkeit Mai

Deutschland – Einzelhandelsumsatz April

Deutschland – Einkaufsmanagerindizes Mai (endgültig)

Europa – Verbraucherpreise Mai

Europa – Einkaufsmanagerindizes Mai (endgültig)

USA – ISM-Einkaufsmanagerindizes Mai

USA – ADP-Beschäftigtenzahl Mai

USA – Neugeschaffene Stellen ex Agrar Mai

USA – Arbeitslosenquote Mai

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.502/15.569 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.350/15.311/15.111/14.845 Punkte

Der DAX® arbeitete sich am letzten Handelstag der Woche weiter nach oben und schloss über dem Widerstand bei 15.502 Punkten. Neue Allzeithochs gelangen dem Index aber nicht, weshalb die bisherige Rekordmarke bei 15.569 Punkten am Montag im Fokus stehen dürfte. Allerdings muss der DAX® aufgrund des Feiertages in den USA zum Wochenstart ohne Impulse aus Übersee zurechtkommen. Auf der Unterseite bleibt es bei der Unterstützung bei 15.311 Punkten. Vorgeschaltet dient das Wochentief bei 15.350 Punkten für die kommenden Handelstage als neuer Support.

Betrachtungszeitraum: 22.04.2021 – 28.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

untere Barriere in Punkten

obere Barriere in Punkten

Letzter Bewertungstag

DAX® Index

HR5YJ4

6,11

10.800

16.000

15.07.2021

DAX® Index

HR5FAE

5,71

13.200

15.800

17.06.2021



Betrachtungszeitraum: 01.05.2016 – 28.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

