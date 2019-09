Wochenausblick: DAX gibt mit Ölpreisanstieg nach

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der massive Ölpreisanstieg und schlechte Zahlen aus China beenden den Höhenflug an der Börse erst einmal. Auch technisch sieht es nicht gut aus.



16. September 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Angriff auf wichtige Ölproduktionsanlagen in Saudi-Arabien drückt die Stimmung an den Märkten. Die Ölpreise schossen zunächst um fast 20 Prozent in die Höhe, gaben dann aber wieder etwas nach. Unter dem Strich steht aktuell ein Anstieg von rund 10 Prozent. Teureres Öl dürfte die ohnehin angeschlagene Konjunktur weltweit noch zusätzlich belasten. Zudem könnte der Konflikt eskalieren: US-Präsident Donald Trump hat bereits mit Vergeltung gedroht.

Daneben sorgen schwache Konjunkturdaten aus China für Verunsicherung: Die Zahlen zu Industrieproduktion, Einzelhandelsumsatz und Investitionen in Sachanlagen für den August fielen schlechter aus als erwartet. Der DAX liegt am Montagmorgen bei 12.380 Punkten nach 12.469 am Freitagabend, also rund drei Viertel Prozent.

„Fed wird sich Tür für weitere Zinssenkungen offenhalten“

Nach Ankündigung neuer geldpolitischer Lockerungsmaßnahmen durch die EZB vergangenen Donnerstag gilt die Aufmerksamkeit diese Woche der US-Notenbank: Am Markt geht man fest davon aus, dass die Fed am Mittwoch den Leitzinskorridor um 25 Basispunkte senken wird. „Das wird dem US-Präsidenten nicht genügen – aber es ist die Pflicht der Fed, sich nicht vereinnahmen zu lassen“, kommentiert Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank. Die Notenbank werde sich die Tür für weitere Zinssenkungen aber offenhalten, schließlich wiesen die US-Stimmungsindikatoren weiter nach unten – auch dank der bislang erfolglosen Handelspolitik des US-Präsidenten.

„USA als China können neuen Zölle verkraften“

Neben Öl und den Notenbanken bleibt der Handelskonflikt großes Thema. Frank Häusler von Vontobel Asset Management mahnt, die Relationen nicht aus den Augen zu verlieren. „Bei Licht betrachtet, können sowohl die USA als auch China die neu verhängten Zölle verkraften.“ Häusler rechnet mit einem negativen Konjunktureffekt von rund -0,1 Prozent für die USA und -0,2 Prozent für China. „Ein günstiges Szenario setzt aber voraus, dass die wichtigsten Zentralbanken nicht nur reden, sondern auch Taten folgen lassen. Davon gehen wir aus.“

Technik mahnt

Technisch sieht es unterdessen nicht gut aus, meint Christoph Geyer von der Commerzbank: „DAX und Dow Jones, das geht nicht mehr lange gut.“ Auch wenn sich die internationalen Märkte intakter Aufwärtstrends erfreuten, steige die Gefahr von Korrekturbewegungen. Die Indikatoren zögen zwar noch nach oben, befänden sich aber zum Teil schon in überkauften Bereichen. „Zudem sind Widerstandslinien erreicht worden, was zumindest ein Nachlassen der Aufwärtsdynamik nach sich ziehen sollte.“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Dienstag, 17. September

11.00 Uhr. Deutschland: ZEW-Index September. Trotz zuletzt besserer Nachrichten zu Handelsstreit, Brexit und Italien ist die Konjunkturwelt der DekaBank zufolge nicht auf einmal in Ordnung. Zum einen befinde sich Deutschland wohl in einer technischen Rezession, zum anderen bestehe nach wie vor ein hohes Maß an Unsicherheit. Die Analysten erwarten daher nur eine leichte Besserung der ZEW-Konjunkturerwartungen.

15.15 Uhr. USA: Industrieproduktion August. In den USA zeigt der Trend bei der Industrieproduktion – trotz eines für den August zu erwartenden leichten Plus – weiter nach unten, meint die Commerzbank. Wegen des inzwischen geringen Anteils dieses Sektors an der Gesamtwirtschaft reiche dies aber nicht für eine Rezession, der Sektor mache in den USA nur noch 11 Prozent der Bruttowertschöpfung aus.

Mittwoch, 18. September

20.00 Uhr. USA: Zinsentscheid der US-Notenbank.

Freitag, 20. September

„Dreifacher Hexensabbat“: Großer Verfalltermin an der Eurex, der in der Regel mit erhöhten Schwankungen einhergeht.

von: Anna-Maria Borse 16. September 2019,

© Deutsche Börse AG

