Wochenausblick: DAX fester. ifo, Öl, Lufthansa und Wirecard im Blickpunkt!

DAX®, Dow® und EuroStoxx®50 konnten in der abgelaufenen Woche einen großen Teil der Vorwochenverluste wieder wettmachen. Staatliche Konjunkturprogramme, Unterstützung durch die Notenbanken und die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen Corona versetzten die Investoren in Kauflaune. Kommende Woche stehen die Veröffentlichungen von einigen Frühindikatoren (u.a. Ifo-Index) im Kalender. Sie könnten den Märkten neue Impulse geben.

Am Anleihemarkt bewegten sich die Renditen in der abgelaufenen Woche in einer engen Range. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen pendelte zwischen -0,45 und -0,4 Prozent und schloss am oberen Ende der Bandbreite. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere pendelte um die Marke von 0,7 Prozent und schloss in diesem Bereich. Wenig Bewegung war auch bei den Edelmetallen zu beobachten. Einzig Silber deutet eine Aufwärtsbewegung an. Allerdings sieht das Edelmetall bei 18 US-Dollar einen hartnäckigen Widerstand vor sich. Analog zum Aktienmarkt zeigte sich der Ölpreis im Wochenvergleich deutlich fester. Mit 40 US-Dollar (WTI) beziehungsweise 42,60 (Brent) rückten die Notierungen für Öl ans Monatshoch. Nach der Seitwärtsbewegung in den zurückliegenden drei Wochen besteht nun die Chance auf einen Ausbruch nach oben.

In der abgelaufenen Woche traten nur wenige Titel auf der Stelle. Für die meisten Aktien ging es entweder deutlich nach oben oder nach unten. Zu den größten Wochengewinnern im DAX® zählten die Anteilsscheine von SAP, Fresenius und HeidelbergCement. SAP profitierte von positiven Analystenkommentaren und HeildelbergCement von der Verabschiedung eines weiteren US-Konjunkturpakets. Rund eine Billion Dollar sind dabei für Investitionen in die Infrastruktur geplant. Auf der Schattenseite im DAX® standen unter anderem Deutsche Lufthansa, VW und Wirecard. Die Aktie des Zahlungsdienstleisters gab im Wochenvergleich mehr als zwei Drittel des Wertes ab. Auslöser war die erneute Verschiebung der Veröffentlichung der Geschäftszahlen. In der zweiten Reihe konnten unter anderem HelloFresh und Teamviewer mit zweistelligen Kursgewinnen glänzen. In den USA zählten Apple und Netflix zu den Top-Performern der abgelaufenen Woche.

Die Deutsche Lufthansa wird ab Montag im DAX® durch die Aktie von Deutsche Wohnen ersetzt. Aroundtown, Bilfinger, Deutsche Lufthansa, Deutz, Gerresheimer, Rational, RWE, Siltronic, Sixt, Software AG und Zalando laden nächste Woche zur virtuellen Hauptversammlung. Auf der Hauptversammlung der Deutschen Lufthansa wird es unter anderem um das staatliche Rettungspaket gehen.



Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex

Deutschland – ifo-Geschäftsklimaindex

Deutschland – GfK-Konsumklimaindex

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex

USA – Auftragseingang langlebiger Güter

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Widerstandsmarken: 12.430/12.540/12.740 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.180/12.300 Punkte

Auch zum Wochenschluss wollte der Ausbruch über die Marke von 12.430 Punkten nicht gelingen. Trotz Gewinne an der Wall Street kippte der DAX® auf rund 12.430 Punkten liegend am Nachmittag nach unten. Dennoch blieb ein Wochenplus von rund 3,3 Prozent. Auf Wochensicht pendelte der Index zwischen 12.180 und 12.430 Punkten. Nachhaltige Trends zeichnen sich somit frühestens bei einem Ausbruch aus dieser Range ab. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.540/12.740 Punkte. Auf der Unterseite droht hingegen ein Rücksetzer bis 12.000 oder gar 11.640 Punkte.

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ22MM 7,20 10.400 14.900 17.09.2020 DAX® HZ22NB 4,87 10.600 14.000 17.09.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.6.2020; 17:40 Uhr

