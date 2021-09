Wochenausblick: DAX büßt deutlich ein. DAX-Neulinge und Fed-Sitzung im Fokus!

Zum Wochenschluss sorgte der Hexensabbat zwar noch für größere Ausschläge. Dennoch war es insgesamt eine recht ruhige Woche an den Aktienmärkten und ein großer Teil der Indizes bewegte sich in einer engen Range – allerdings mit Tendenz nach unten. Wirtschaftdaten und Unternehmensnachrichten gaben kaum Impulse und viele Investoren hielten sich mit Blick auf die US-Notenbanksitzung in der kommenden Woche mit neuen Engagements zurück.

In der kommenden Woche könnte es schon zu größeren Bewegungen kommen. Am Montag startet der DAX®40! Mitte der Woche steht die bereits erwähnte Zinsentscheidung der Fed im Fokus und zum Wochenschluss werden sich die Investoren schon über das zu Ende gehende Quartal Gedanken machen.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen langfristiger Staatspapiere mehrheitlich an. Katalysator waren erneut hohe Inflationszahlen aus den USA, die Spekulationen auf ein Ende der ultralockeren Geldpolitik schürten. Steigende Renditen belasteten vor allem die Notierungen von Gold und Silber. Der Goldpreis sackte zeitweise auf 1.745 US-Dollar pro Feinunze. Palladium wird zwar selten als Basiswert für Investitionen genutzt. Dennoch gab auch hier der Kurs kräftig nach. Auslöser waren vor allem die Produktionsengpässe in der Automobilindustrie. Palladium wird unter anderem zur Herstellung von Katalysatoren verwendet. Angesichts der Lieferengpässe bei Halbleitern, wird vielerorts die Automobilproduktion gedrosselt. Der Ölpreis erreichte derweil den höchsten Stand seit Ende Juli nachdem die US-Lagerbestände erneute gesunken sind.

Unternehmen im Fokus

Die Wochenverluste im DAX® spiegelten sich auch in der Entwicklung der meisten DAX®-Titel wider. Der größte Wochenverlierer im Standardwerteindex war Delivery Hero gefolgt von Adidas und Merck. Allerdings zählen Delivery Hero und Merck mit Blick auf die zurückliegenden drei Monate zu den stärksten Aktien im Index. Gegen den Trend zulegen konnten unter anderem die Aktien von Daimler, Deutsche Bank und Deutsche Post. Am Montag bekommt der DAX® zehn weitere Mitglieder. In der zweiten Reihe fielen vor allem die Aktien von Deutz, K+S, Siemens Healthineers und Sixt durch überdurchschnittliche Kursgewinne auf.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute der Stoxx® Europe 600 Oil & Gas Index sowie der Stoxx® Europe 600 Banks Index.

Wichtige Termine

MONTAG, 20. SEPTEMBER

Deutschland – Börsenindex DAX® wird auf 40 Mitglieder erweitert

DIENSTAG, 21. SEPTEMBER

USA – FED Philadelphia veröffentlicht Nonmanufacturing Business Outlook Survey für September

USA – Wohnbaubeginne, August

USA – Zinssitzung der US-Notenbank Fed

MITTWOCH, 22. SEPTEMBER

USA – Zinssitzung der US-Notenbank Fed

USA – Ifo-Konjunktur Prognose für 2021 und 2022

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, September vorläufig

DONNERSTAG, 23. SEPTEMBER

Frankreich – Geschäftsklima, September

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für September, vorläufig –

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für September, vorläufig

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 18. September

USA – Frühindikatoren, August

FREITAG, 24. SEPTEMBER

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, September

USA – Eigenheimabsatz, August

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.660/15.730/15.800/15.840 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.070/15.250/15.430/15.480 Punkte

Nach einer positiven Eröffnung drehte der DAX® am Freitag umgehend nach Süden und verlor zeitweise fast 300 Punkte und sackte unter die Unterstützung bei 15.545 Punkten. Die nächste Unterstützungszone findet der Index zwischen 15.430 und 15.480 Punkten. Pendelte sich der DAX® in dieser Range ein, besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 15.660 Punkte. Andernfalls droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 15.070 Punkte.

Betrachtungszeitraum: 06.07.2021– 17.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

untere Barriere in Punkten

obere Barriere in Punkten

Letzter Bewertungstag

DAX® Index

HR7S4V

7,32

13.400

16.600

18.11.2021

DAX® Index

HR85YT

7,11

11.200

16.400

18.11.2021



Betrachtungszeitraum: 18.09.2014– 17.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

