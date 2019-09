Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bahn frei nach oben – das wird Analysten zufolge auch in den kommenden Tagen nicht das Motto sein. Vielmehr werde es holprig bleiben, Brexit, Handelsstreit und Konjunkturschwäche sei Dank.

2. September 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Politische Themen geben auch in dieser Woche den Takt vor. Da ist zum einen der Brexit: Der britische Premierminister Boris Johnson hat dem Unterhaus eine Zwangspause vom 9. September bis zum 14. Oktober verordnet. „Die Brexit-kritischen Abgeordneten haben damit nur wenige Tage Zeit, um einen ungeordneten EU-Austritt am 31. Oktober mit einem Gesetz zu verhindern“, kommentiert Christian Apelt von der Helaba.

Zum anderen geht der Handelsstreit zwischen den USA und China in eine neue Runde: Am gestrigen Sonntag traten auf beiden Seiten – wie erwartet – neue Strafzölle in Kraft: Die USA erheben erstmals zusätzliche Importgebühren auf in China hergestellte Konsumgüter wie Fernseher, China im Gegenzug Zölle unter anderem auf Lebensmittel.

Der DAX, der sich vergangene Woche deutlich erholt hatte und am Freitag mit 11.939,28 Punkten aus dem Handel gegangen war, liegt am Montagmorgen bei 11.944 Punkten nahezu unverändert.

"Verunsicherung könnte Kurse nochmals drücken“

Nach Einschätzung von Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer befinden sich deutsche Aktien trotz der jüngsten Erholung aktuell in einem schwierigen Fahrwasser. Er verweist auf die industrielastige und exportabhängige Wirtschaftsstruktur hierzulande. Daher leide Deutschland besonders unter dem Handelsstreit. „Dennoch ist die Qualität deutscher Unternehmen grundsätzlich gut und viel Negatives bereits in den Märkten eingepreist.“ So rechnet die Bank langfristig mit höheren Kursen als derzeit.

„Kurzfristig halten wir jedoch noch einiges an Pulver trocken, denn neben dem Thema Handelsstreit sorgen auch weitere Störfaktoren wie das Brexit-Chaos für Verunsicherung und könnten die Kurse nochmals drücken.“ Unter 10.000 Punkte fallen werde der DAX aber nicht. „Schließlich dürfte Donald Trump als Verursacher eines Aktiencrashs und einer US-Rezession sicher nicht als Sieger der anstehenden Präsidentschaftswahlen hervorgehen.”

200-Tagelinie überwunden

Laut Ulrich Wortberg von der Helaba ist es dem DAX im Wochenverlauf gelungen, sich von der 200-Tagelinie abzusetzen und den kurzfristigen Abwärtstrend sowie die 21-Tagelinie zu überwinden. Auch das 38,2-Prozent-Retracement des Abwärtsimpulses von Ende Juli bis Mitte August sei überschritten worden. „Positiv hervorzuheben ist, dass mit der Eröffnung vom Freitag zudem die Hürden im Bereich 11.853/65 durchbrochen werden konnten.“ Damit helle sich das Bild weiter auf, und es eröffne sich Potenzial bis zum 61,8-Prozent-Retracement bei 12.090.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Montag, 2. September

USA: Feiertag (Labor Day). An der Wall Street wird nicht gehandelt.

Europa: Veröffentlichung der Zusammensetzung europäischer Stoxx-Indizes ab 23. September u.a. von Euro Stoxx 50, Stoxx 50 (Veröffentlichung nach Börsenschluss in den USA).

Dienstag, 3. September

16.00 Uhr. USA: ISM-Index August. Trotz der zwischenzeitlich härteren Handelskonflikte rechnet die Commerzbank bei beiden ISM-Indizes mit einem leichten Anstieg, und zwar für das verarbeitende Gewerbe auf 51,5 Punkte und für den am Donnerstag (16.00 Uhr) zu Veröffentlichung anstehenden Dienstleistungs-Index auf 54,2.

Mittwoch, 4. September

Deutschland: Veröffentlichung der Zusammensetzung wichtiger Auswahlindizes ab 23. September, darunter DAX, MDAX, TecDAX, SDAX (Veröffentlichung nach Börsenschluss in den USA).

Freitag, 6. September

8.00 Uhr. Deutschland: Industrieproduktion Juli. Nach Ansicht der DekaBank ist die Produktion im produzierenden Gewerbe nach dem starken Minus im Vormonat nochmals leicht zurückgegangen. Die mannigfaltigen politischen Unwägbarkeiten vom Handelsstreit bis zu Brexit ließen die Unternehmen vorsichtig werden.

14.30 Uhr. USA: Arbeitslosenzahlen August. Der US-Arbeitsmarktbericht wird einmal mehr bestätigen, dass sich die US-Wirtschaft weiterhin auf einem relativ robusten Wachstumspfad befindet, meint die DekaBank. Der erwartete Beschäftigungsaufbau übertreffe mit 180.000 Stellen noch den Durchschnitt der vergangenen sechs Monate. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe sei ein Beschäftigungsabbau aber nicht verwunderlich.

von: Anna-Maria Borse

2. September 2019, © Deutsche Börse AG

Disclaimer

Inhalte des Onlineangebots

Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.



Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.





Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.



Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers.

Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.



Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.



Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

Rechtswirksamkeit des Disclaimers

Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Einbindung von weiteren Inhalten Dritter

Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.