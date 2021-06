Wochenausblick: DAX beendet Woche mit neuem Rekordhoch, EZB-Zinssitzung im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt gut. Zwar zeigte sich der DAX® am Freitag erneut von seiner lethargischen Seite, beendete den Handel aber mit einem neuen Allzeithoch. Damit dürften die Chancen relativ hoch bleiben, dass die jüngste Aufwärtsbewegung zunächst weiter fortgesetzt werden kann. Die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten für Mai heizten die jüngsten Inflationssorgen nicht weiter an. Außerhalb der Landwirtschaft wurden 559.000 neue Stellen geschaffen, wie am Freitag mitgeteilt wurden. Die Volkswirte der Banken hatten angesichts der Wiederöffnung weiter Teile der US-Wirtschaft mit 663.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote sank von 6,1 Prozent im Vormonat auf 5,8 Prozent im Mai. In der kommenden Woche dürfte vor allem die EZB-Zinssitzung im Fokus stehen. Eine Veränderung der Geldpolitik wird aber nicht erwartet. Unternehmen im Fokus Erfreulich verlief die vergangene Woche vor allem für Aktionäre der deutschen Autobauer und -zuliefer. So konnten sich auf Wochensichtundan die DAX-Spitze setzen. Vor allem die Spekulationen über einen Börsengang des Sportwagenbauersbeflügelten den Sektor. Schlusslicht im DAX waren die Papiere vonund. In der kommenden Woche wird der Druckmaschinenherstellerendgültige Jahreszahlen vorlegen, ansonsten sind wichtige Unternehmenstermine eher rar gesät. Am Mittwoch stehen zahlreiche Hauptversammlungen im Terminkalender. Wichtige Termine Deutschland – Auftragseingang Industrie AprilDeutschland – Erzeugung im Produzierenden Gewerbe AprilEuropa – EZB-ZinsentscheidUSA – Verbraucherpreise MaiUSA – Konsumklima Uni Michigan Juni (vorläufig) Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.895/ 16.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.550/15.500/15.380/15.311/15.111/14.845 Punkte

Der DAX® kletterte zum Wochenausklang auf ein neues Allzeithoch im Bereich der 15.700 Punkte-Marke. Beflügelt wurde der Index am Freitagnachmittag durch schwächer als erwartet ausgefallene US-Makrodaten. Der etwas schwächer als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktbericht macht zeitnahe Zinserhöhungen (etwas) unwahrscheinlicher.

So lange sich der Index oberhalb von 15.550 Punkten (Stundenschlusskurs) bewegt ist der Weg des geringsten Widerstands in der kommenden Woche (vorerst) weiter nordwärts, die 16.000er Marke könnte somit in der kommenden Handelswoche auf die Agenda der Händler rücken.

Betrachtungszeitraum: 14.04.2021– 04.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5YJ4 4,24 10.800 16.000 15.07.2021 DAX® Index HR6UWE 3,12 14.000 16.200 19.08.2021

Betrachtungszeitraum: 01.06.2016– 04.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

