Wochenausblick: DAX auf Wochensicht wenig verändert – Wall Street reagiert erfreut auf Powell-Rede

Für die Aktienmärkte geht unter dem Strich eine erfreuliche Börsenwoche zu Ende. Während an der Wall Street allerdings neue Rekordstände im S&P 500 und an der Nasdaq erreicht werden konnten, bewegte sich der DAX® vor allem seitwärts. Auch die Rohstoffpreise konnten sich deutlich erholen, während die Anleiherenditen zulegten.

Fed-Präsident Jerome Powell hat auf seiner mit Spannung erwarteten Rede auf dem virtuellen Notenbanksymposium von Jackson Hole am Freitag einen möglichen Beginn der Reduzierung („Tapering“) der Fed-Anleihenkäufe in diesem Jahr angedeutet. Zugleich betonte Powell aber, dass dies nicht bedeuten würde, dass es auch bald zu Zinserhöhungen komme. Die Märkte reagierten unter dem Strich erfreut auf die Aussagen Powells und beförderten S&P 500 und die Indizes an der Nasdaq auf neue Allzeithochs.

In der kommenden Woche dürfte vor allem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Am Dienstag, dem Monatsultimo, legen noch einige Unternehmen Quartalszahlen vor, so Adler Group und Flatexdegiro. Bei Nagarro findet am Dienstag, bei Voltabox am Mittwoch die Hauptversammlung statt.

Unternehmen im Fokus

Das Biotechunternehmen Morphosys hat in der EU die bedingte Zulassung für den Wirkstoff Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid bei einer speziellen Krebsart erhalten. Dabei gehe es um die Behandlung Erwachsener mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom.

Der Autobauer Daimler weitet die Kurzarbeit wegen Halbleitermangel wieder aus. So werden die Bänder in der kommenden Woche in Bremen, Rastatt, Kecskemét (Ungarn) und teilweise in Sindelfingen stillstehen. In dieser Woche waren das Werk Bremen und Teilbereiche des Werks in Sindelfingen betroffen.

Deutschland – Verbraucherpreise August (Vorabschätzung)

Deutschland – Arbeitslosenzahl August

Eurozone – Verbraucherpreise August (Vorabschätzung)

USA – Verbrauchervertrauen Conference Board August

USA – ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar August

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe August

USA – Neugeschaffene Stellen ex Agrar August

USA – Arbeitslosenquote August

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.857/15.930/15.970/16.030 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.800/15.770/15.701/15.622 Punkte

Der DAX® präsentierte sich am Freitag lange Zeit lethargisch. Erst mit dem Start der US-Indizes drehte auch der deutsche Leitindex nach oben, schaffte es aber nur bis zum Kreuzwiderstand bei 15.857 Punkten. Die beiden konvergierenden Trendlinien im Chart zeigen an, dass zum Start der neuen Handelswoche nicht mehr viel Spielraum besteht. Ein Richtungsentscheid dürfte in Kürze erfolgen. Oberhalb von 15.857 Punkten wären 15.930 Punkte erreichbar. Unter 15.800/15.770 Punkten droht dagegen eine Verkaufswelle in Richtung 15.701 Punkte.

Betrachtungszeitraum: 09.08.2021– 27.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Funktionsweisen der HVB Produkte

