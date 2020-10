Wochenausblick: DAX mit Wochenschlusssprint. EZB und Datenreigen im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Eine bewegte Woche liegt hinter den Anlegern. Eine Woche, in der die Erwartungen hoch gesteckt waren, aber (noch) nicht erfüllt wurden. So stieg die Zahl der Neuinfezierten rund um den Globus weiter an. In den Brexit-Verhandlungen nehmen die Diskussionen ebenfalls noch kein Ende und das von vielen Investoren herbeigesehnte zweite US-Konjunkturpaket ist auch noch nicht verabschiedet. Die Unsicherheitsfaktoren sorgten dafür, dass die Aktienbarometer mehrheitlich Verluste verbuchten. So gab der DAX® im Vergleich zur Vorwoche 2,0 Prozent auf 12.645 Punkte und der EuroStoxx®50 1,6 Prozent auf 3.190 Punkten nach.

Die Erwartungen werden in der kommenden Woche nicht sinken. Im Gegenteil. Die Rahmenbedingungen bleiben gleich. Dazu gesellen sich allerdings eine Flut von wichtigen Wirtschaftsdaten, die EZB-Zinsentscheidung und ein Datenreigen von Unternehmen.

Die Unsicherheit am Aktienmarkt spiegelte sich in der zurückliegenden Woche am Anleihenmarkt wider. Viele Investoren schichteten Teile des Portfolios (zeitweise) von riskanteren in sichere Anlagen um. So schraubte sich die Rendite 10jährige Bundesanleihen um fünf Punkte auf -0,566 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere gar um zehn Punkte auf 0,85 Prozent. Die Edelmetalle zeigten im Wochenverlauf teils größere Ausschläge. Zum Handelsschluss am Freitag notierten sie jedoch wieder im Bereich der Vorwoche. Einzig Platin konnte ein Wochenplus von knapp sechs Prozent auf 910 US-Dollar verbuchen. Seit der zweiten Septemberwoche pendelt der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil in einer Range zwischen 39 und 43,30 US-Dollar – so auch in der abgelaufenen Woche. Ein Ausbruch zeichnet sich aktuell noch nicht ab.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche verbuchten nur sechs Titel im DAX® Zugewinne. Die übrigen 24 mussten Verluste von bis zu 12 Prozent hinnehmen. Hoch im Kurs standen vor allem Coronaverlierer wie die beiden Autowerte BMW und VW sowie MTU Aero Engines. Am Ende der Performanceliste fanden sich entsprechend die Coronagewinner wie Delivery Hero und SAP. Ein vergleichbares Bild präsentierte sich auch in der zweiten Reihe. Die Aktien von Deutsche Lufthansa und Fraport stiegen zweistellig nach oben während die Anteilsscheine von HelloFresh und Teamviewer im Vergleich zur Vorwoche jeweils über zehn Prozent verloren.

Webinar-Reihe zu Themen, die Anleger bewegen – kostenlos und bequem von zuhause:

Dabei beleuchtet Nikolaus Barth (Experte für Anlagelösungen bei HVB onemarkets) mit ausgewählten Fachleuten diese spannenden Themen:

Wasserstoff – Energieträger von morgen?

Mit nachhaltiger Geldanlage die Zukunft positiv beeinflussen

Wie Pandemien Forschung und Pharmabranche bewegen

Melden Sie sich gleich an, wir freuen uns auf Sie!

Aus Europa melden nächste Woche unter anderem Airbus, Aixtron, BASF, Beiersdorf, Carrefour, Covestro, Delivery Hero, Deutsche Börse, Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, Drägerwerk, FiatChrysler, Fresenius, MTU Aero Engines, Nokia, Novartis, PSA Group, Puma, Rational, SAP, Siltronic, Spotify, Total, VW und Wacker Chemie Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. In den USA stehen unter anderem Alphabet, Amazon, AMD, Amgen, Apple, Boeing, eBay, ExxonMobil, Facebook, General Electric, Microsoft, Pfizer und Twitter ihre Geschäftszahlen im Fokus.

Deutschland – Arbeitsmarktdaten

Deutschland – BIP, Q3 erste Schätzung

Europa – EZB-Zinsentscheidung

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone

Europa – BIP Eurozone, Q3 erste Schätzung

Frankreich – Arbeitsmarktdaten

Frankreich – Verbrauchervertrauen

Frankreich – BIP, Q3 erste Schätzung

Frankreich – Verbraucherpreise

USA – Auftragseingang langlebiger Güter

USA – Verbrauchervertrauen

USA – BIP, Q3, erste Schätzung

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – Verbraucherpreisindex

USA – Einkaufsmanagerindex

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 12.670/12.800 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.360/12.460/12.520/12.610 Punkte

Im späten Handel kann sich der DAX® von der Unterstützungsmarke bei 12.600 Punkten distanzieren. Das Tageshoch lag allerdings noch 100 Punkte höher. Die Marke von 12.700 Punkten dürfte Anfang der Woche entscheidend sein. Gelingt der Ausbruch über dieses Level besteht die Chance auf einen Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend und eine Erholung bis 12.800 Punkte. Bis dahin muss jedoch mit Rücksetzern bis 12.460 Punkte gerechnet werden.

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR1JQ4 4,80 11.200 14.000 21.01.2021 DAX® HR03N7 5,69 12.000 15.100 17.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.10.2020; 17:44 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wochenausblick: DAX mit Wochenschlusssprint. EZB und Datenreigen im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).