Wochenausblick: DAX – Warten auf Impulse. US-Techwerte und EZB im Fokus!

Abwarten war die Strategie in der abgelaufenen Woche. Zwar hat ein großer Teil der Unternehmen gute Ergebnisse für das zurückliegende Quartal vorgelegt. Allerdings bleibt die Furcht vor einer anhaltend hohen Inflation. Zudem sorgen die steigenden Corona-Zahlen für Verunsicherung. Die Chancen stehen allerdings gut, dass die Märkte kommende Woche aus der Lethargie gerissen werden. Zahlreiche prominente Unternehmen wie Apple, Amazon, Daimler, Microsoft und Sanofi präsentieren ihre Geschäftszahlen. Zudem findet die EZB-Notenbanksitzung statt.

Aktuell: Die Weltklimakonferenz startet Ende kommende Woche. Wir sprechen mit renommierten Experten in einem Webinar was wir erwarten können. Zudem diskutieren wir kommende Woche in einem weiteren Webinar die neusten Trends in der Pharma- und Biotechbranche Melden Sie sich jetzt an!

Die Lage am Anleihemarkt bleibt weiterhin angespannt. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere bewegen sich im Bereich ihrer mehrmonatigen Hochs. Möglicherweise sorgen die EZB-Zinsentscheidung und die Veröffentlichung von aktuellen Inflationszahlen nächste Woche für Entspannung. Am Rohstoffmarkt fassten sich die Bullen derweil an Herz und trieben vor allem die Notierungen für Gold und Silber nach oben. Der Goldpreis knackte zum Wochenschluss die Marke von 1.800 US-Dollar. Der Silberpreis näherte sich der 25 US-Dollarmarke. Bei Öl schalteten die Bullen einen Gang zurück. So pendelte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil im Wochenverlauf um die Marke von 86 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten im DAX® zeigte sich in der abgelaufenen Woche eine zwiespältige Entwicklung. Biotech- und Pharmatitel wie Merck, Qiagen, Siemens Healthineers und Sartorius zählten zu den stärksten Aktien der Woche. Gefragt waren zudem Versorger wie E.On und RWE. Kräftig Federn lassen mussten Airbus, MTU Aero Engines sowie Covestro. In der zweiten Reihe war die Diskrepanz zwischen Gewinnern und Verlierern gar noch größer. Börsenneuling Auto1, Nemetschek, Nagarrow und Sixt legten im Vergleich zur Vorwoche jeweils über zehn Prozent zu. Die Anteilsscheine von Deutsche Lufthansa; SGL Carbon und Software AG sackten hingegen deutlich ab.

In der abgelaufenen Wochen standen vor allem „grüne“ Aktien hoch im Kurs – abzulesen an der guten Performance der beiden Wasserstoffindizes, Global Hydrogen Index und Hydrogen Select Index sowie dem Global Green Technologies Index. Investments in saubere Technologien ist eines der Schwerpunktthemen des aktuellen onemarkets Magazins – kostenlos hier auf dem onemarkets blog. Ende nächster Woche startet der Klimagipfel in Glasgow. Diese Themen könnten somit auch nächste Woche im Fokus der Investoren stehen. Ebenfalls stark entwickelte sich vergangene Woche der European Biotech Index und der Deutsche Aufsteiger Index.

In Europa melden kommende Woche unter anderem Airbus, AirFrance KLM, BASF, Beiersdorf, BNP Paribas, Ceconomy, Daimler, Deutsche Bank, Kion, Linde, Michelin, MTU Aero Engines, Nokia, Novartis, Puma, Royal Dutch Shell, Saint Robin, Sanofi, Spotify, Stellantis, Symrise und VW finale Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal. In den USA stehen die Zahlen von Alphabet, Amazon, Apple, Boeing, Caterpillar, Coca Cola, eBay, Eli Lilly, Facebook, General Electric, General Motors, Microsoft Texas Instruments und Twitter im Fokus. Zudem werden Zahlen zu den Lkw-Neuzulassungen in Europa von der ACEA veröffentlicht.

Wichtige Termine

MONTAG, 25. OKTOBER

Deutschland – Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, Oktober

DIENSTAG, 26. OKTOBER

USA – Verbrauchervertrauen, Oktober

USA – Eigenheimabsatz, September

MITTWOCH, 27. OKTOBER

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für November

Frankreich – Verbrauchervertrauen, Oktober

Frankreich – Arbeitsmarkt, Q3

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, September

DONNERSTAG, 28. OKTOBER

Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Oktober

Deutschland – Vorläufiger Verbraucherpreisindex für Oktober

Europa – EZB-Zinssitzung – Zinsentscheid (13:45) – PK mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:30)

Europa – Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Oktober endgültig

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 23. Oktober

USA – BIP, Q3, erste Schätzung

FREITAG, 29. OKTOBER

Deutschland – BIP Q3, vorläufig

Europa – BIP Euro-Zone Q3, vorläufige erste Schätzung

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Oktober vorläufig

Frankreich – BIP, Q3, erste Schätzung

Frankreich – Konsumausgaben, September

Frankreich – Verbraucherpreise, Oktober vorläufig

USA – Persönliche Einkommen und Konsum, September

USA – Einkaufsmanagerindex Chicago, Oktober

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Oktober endgültig

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.600/15.730 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.850/15.125/15.250/15.425 Punkte

Der DAX® schob sich zum Wochenschluss noch einmal knapp 100 Punkten nach oben. Allerdings schloss er erneut unterhalb der Widerstandsmarke von 15.600 Punkten. Dieses Level werden Investoren kommende Woche im Auge behalten. Gelingt es, dieses Level zu überwinden, besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.730 Punkte. Auf der Unterseite findet der Leitindex zwischen 15.400 und 15.430 Punkte weiterhin eine solide Unterstützungszone.

Betrachtungszeitraum: 03.08.2021– 22.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR81ME 7,91 14.600 18.400 16.12.2021 DAX® Index HR9U6E 7,01 14.800 16.600 16.12.2021

Betrachtungszeitraum: 23.10.2014– 22.10.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

