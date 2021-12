Wochenausblick: DAX – Verunsicherung bleibt. Gold profitiert!

Die Freude über die Zinsentscheidungen seitens der EZB und der Fed hielt nicht lang. Schwache Vorgaben aus den USA und Asien sowie ein schwächer als erwartet ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex drückten auf die Stimmung. So gab zum Wochenschluss ein großer Teil der Leitindizes ihre Gewinne des Vortags wieder ab und tauchte damit auf Wochensicht in die Verlustzone. Kommende Woche stehen noch einige Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Viele Investoren dürften es allerdings mit Blick auf das bevorstehende verlängerte Wochenende möglicherweise etwas ruhiger angehen.

Am Anleihemarkt bliebe es die Woche über recht ruhig. Die Renditen langfristiger Staatspapiere bewegten sich mehrheitlich in einer engen Range seitwärts. Zu den wenigen Ausnahmen zählten US-Papiere. Zum Wochenschluss sank die Rendite 10jähriger Staatspapiere unter die Marke von 1,4 Prozent. Von dieser Bewegung profitierten die Edelmetalle. Der Goldpreis stieg am Freitag über 1.800 US-Dollar pro Feinunze. Palladium verbesserte sich seit dem Wochentief Mitte der Woche zeitweise um über 200 US-Dollar. Der Ölpreis pendelte hingegen seit knapp zwei Wochen seitwärts.

Unternehmen im Fokus

Trotz des insgesamt recht schwachen Aktienmarktes legten rund ein Drittel der DAX®-Werte im Wochenvergleich zu. Zu den größten Gewinnern zählten die Aktien von Münchener Rück. gefolgt von E.On und Deutsche Börse. Auf der Verliererseite fanden sich erneut die Internetdienstleister Delivery Hero, HelloFresh und Zalando. Die zweite Reihe zeigte sich etwas robuster als die erste Börsenliga. Dies spiegelte sich in deutlich mehr Gewinnern wider. Die Anteilsscheine von Carl Zeiss und United Internet führten die Liste an und verbesserten sich jeweils um mehr als sechs Prozent gegenüber der Vorwoche. Börsenneuling Auto1 Group setzte derweil den Abwärtstrend fort und verlor rund 15,5 Prozent. Beim Börsengang im Februar wurden zeitweise 55 Euro für das Papier bezahlt. Heute wird die Aktie zu unter 20 Euro gehandelt.

Auch bei den meisten Themen- und Strategieindizes dominierten im Vergleich zur Vorwoche die Minuszeichen. Zu den wenigen Gewinnern zählte der Global Anti Virus Health Index.

Kommende Woche veröffentlichen unter anderem Hornbach, Micron Technologies und Nike Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Zudem treten am Montag die Indexänderungen in Kraft. Die Deutsche Wohnen im MDAX® Zooplus und Vitesco, Heidelberger Druck und GFT Technologies ersetzen Home24, Hensoldt und Westwing im SDAX®.

Wichtige Termine

MONTAG, 20. DEZEMBER

Europa – Leistungsbilanz Euro-Zone, Oktober

USA – Frühindikatoren, November

DIENSTAG, 21. DEZEMBER

Deutschland – Gfk-Konsumklimaindex für Januar

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Dezember vorläufig

USA – Leistungsbilanz Q3

MITTWOCH, 22. DEZEMBER

Deutschland – Erzeugerpreise für Dienstleistungen, Q3

USA – BIP Q3, endgültig

DONNERSTAG, 23. DEZEMBER

Deutschland – Außenhandelspreise, November

USA – Auftragseingang Langlebige Güter, November

USA – Persönliche Einkommen und Konsum, November

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 18. Dezember

USA – Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Dezember endgültig

USA – Eigenheimabsatz, November

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.825/16.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.200/15.340/15.430/15.520 Punkte

Der DAX® gab die gestrigen Gewinne vollständig wieder ab und sackte damit zurück in den Abwärtstrend. Damit greift nun wieder die Unterstützungszone zwischen 15.430 und 15.520 Punkte. Solange diese Zone hält, besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.825 Punkte. Unterhalb von 15.340 Punkten droht eine weitere Verkaufswelle.

Betrachtungszeitraum: 24.09.2021– 17.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de





