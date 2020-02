Wochenausblick: Corona-Druck

Die möglichen wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus vermiesen Aktionären die Stimmung. Viele Analysten rechnen mit einer nur begrenzten Fallhöhe.

24. Februar 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das Coronavirus bleibt Hauptthema an den Kapitalmärkten. Abhängig von den täglich kursierenden Zahlen zu Neuinfektionen kommt es derzeit in rascher Folge zu freundlichen und dann wieder nachgebenden Tagen vor allem an den Aktienmärkten, wie Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank anmerkt.

Vergangene Woche verloren DAX und Dow Jones Industrial rund 1,4 Prozent. Gold legte parallel dazu über 5 Prozent auf aktuell 1.668 US-Dollar je Feinunze zu. Am heutigen Montag verliert der DAX massiv und steht gegen Mittag bei 13.075 Punkten rund 3,5 Prozent im Minus.

Die Dynamik der Korrektur zeigt nach Auffassung Thomas Metzgers vom Bankhaus Bauer, dass viele Marktteilnehmer wohl zu sorglos mit dem Virus-Thema umgegangen sind. „Insgesamt dürften die in den vergangenen Tagen verkündeten Maßnahmen der chinesischen Notenbank und die weltweit niedrigen Zinsen, die die nicht mehr billige Bewertung der Aktienmärkte etwas relativiert, aber deutliche Kursrückschläge verhindern."

Für Christian Schmidt von der Helaba kam der DAX-Abgabedruck charttechnisch betrachtet nicht überraschend, da sich bereits zuvor Warnsignale seitens verschiedener technischer Indikatoren abgezeichnet hätten. Mit dem Rücksetzer bestehe große Gefahr, dass der mittelfristige Trend – die relevante 55-Tagelinie sei bei 13.370 Zählern zu finden – mehr als nur einem Test unterzogen wird. Sollte dies heute auf Schlusskursbasis der Fall sein, macht Schmidt die nächsten Haltemarken bei 13.275 bzw. 13.265 Punkten fest. Danach rückten der 100-Tagedurchschnitt um 13.132 Punkte sowie die Strukturprojektion um 13.108 Punkte in den Fokus.

Schmidt

Investoren weiterhin vorsichtig optimistisch

Abgesehen von zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen erwartet Robert Halver von der Baader Bank keine größeren Kursrückgänge am Aktienmarkt. Investoren agierten zwar etwas vorsichtiger und sicherten bislang erzielte Erträge teilweise ab. Fondsmanager hielten laut Bank of America Merrill Lynch-Umfrage trotz Sorgen um die Corona-bedingten Auswirkungen auf die Weltwirtschaft insbesondere an Technologie- und Wachstumswerten fest. Zudem liege der Anteil der Optimisten am US-Aktienmarkt abzüglich des Anteils der Pessimisten derzeit im neutralen Bereich. Panik sehe anders aus.

Abwärtsrisiken bestehen

Für Peter Oppenheimer von Goldman Sachs könnte die seit Wochen schwächelnde chinesische Nachfrage entgegen der Überzeugung vieler Anleger weitaus größere Auswirkungen in anderen Wirtschaftsregionen haben als SARS vor zwanzig Jahren. Allein der Tourismus sei für 0,4 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts gut. Das würden auch die Aktienmärkte zu spüren bekommen, wobei Oppenheimer eher von einer kurzfristigen Korrektur ausgeht, die zudem schwer zeitlich vorherzusagen sei.

Folgen kaum berechenbar

Aufgrund rückläufiger Corona-Fallzahlen und zunehmender Gesundmeldungen der Erkrankten in China gibt es für Schickentanz berechtigte Hoffnung auf ein allmähliches Abklingen der Epidemie. Damit könne dort auch die Wirtschaftsaktivität im kommenden Monat wieder anlaufen. Wie stark der dämpfende Effekt im Land der Mitte sowie im Rest der Welt ausfallen wird, sei offen. Immerhin zeigten sich die USA mit deutlich verbesserten Wirtschaftszahlen zum Jahresbeginn vom gefühlten Stillstand in China völlig unbeeinträchtigt.

Nachholeffekte im zweiten Halbjahr

Analysten sind sich weitgehend einig, dass die chinesische Konjunktur vor allem in den ersten drei Monaten leiden wird – gefolgt von einem einsetzenden Rebound im zweiten Quartal, wie Cyrus de la Rubia von der Commercial Hamburg Bank zusammenfasst. Übertrage man den wirtschaftlichen Verlauf der SARS-Krise von 2003 auf heute, müsse Deutschland nach Berechnungen des Ifo-Instituts mit 0,06 Prozent Einbußen pro 1 Prozent niedrigerem Wachstum in China hinnehmen. „Die Prognosen dürften in diesem Jahr noch einige Male angepasst werden, da die Lage zu sehr im Fluss ist.“

de la Rubia

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Freitag 28. Februar

14.00 Uhr. Deutschland: Verbraucherpreise, Februar. Nach einer schwachen Kerninflation unter anderem ausgelöst durch außergewöhnlich starke Preissenkungen bei Pauschalreisen erwartet die DekaBank nun eine leichte Erholung. Deutlichen Preisrückgängen bei Benzin, Diesel und Heizöl stünden zwar Erhöhungen für Elektrizität gegenüber. Insgesamt hätten die Energiepreise aber nachgegeben. Bei saisonalen Lebensmitteln könnten die Preisanstiege etwas schwächer ausgefallen sein als im Vorjahr. In der Summe erwartet die DekaBank eine geringere Inflation von 1,5 Prozent. Der Konsens liegt bei 1,6 Prozent.

14.30 Uhr. USA: Deflator privater Konsum, Januar. Die Umfrage liegt bei 1,7 Prozent, die DekaBank rechnet mit einer Kernrate von 1,8 Prozent. Damit rücke der Wert näher an das Inflationsziel der Federal Reserve, was die Hürde für eine weitere geldpolitische Lockerung in den Vereinigten Staaten erhöhe.

von: Iris Merker



24. Februar 2020, © Deutsche Börse AGDisclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.