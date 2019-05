Wochenausblick: Börsen im Rückwärtsgang

6. Mai 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Neue US-Zölle auf Chinas Exporte belasten den DAX am Montagmorgen deutlich. Der Index gibt kurz nach Handelsstart auf 12.231 Punkte um 1,4 Prozent nach, am Freitag war er auf 12.412,75 Zähler und damit den höchsten Stand seit September 2018 geklettert.US-Präsident Trump hat am gestrigen Sonntag überraschend angekündigt, die Sonderzölle auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden US-Dollar schon am Freitag von 10 auf 25 Prozent zu erhöhen. Außerdem drohte er mit einer Ausweitung auf alle Importe. Die Verhandlungen mit China kämen zu langsam voran, erklärte der Präsident. Chinas Börsen brachen daraufhin ein.

US-Notenbank pausiert weiter

Die Geldpolitik bleibt unterdessen stützend: US-Notenbank-Präsident Jerome Powell hat auf der Fed-Sitzung vergangene Woche zwar - wie von manchen am Markt erhofft - keine Zinssenkung in Aussicht gestellt, aber auch keine weitere Zinserhöhung. "Des Aktionärs bester Freund war, ist und bleibt die Geldpolitik", bemerkt Robert Halver von der Baader Bank. Die Fundamentalsituation sei allerdings verhalten: "Zwar haben bislang rund 75 Prozent der Unternehmen aus dem S&P 500 in der Berichtsaison zum ersten Quartal in puncto Gewinn überraschen können. Angesichts der geringen Erwartungen ist dies jedoch wenig verwunderlich."Technik: Dynamik fehlte

Laut Charttechniker Christian Schmidt von der Helaba ist es dem DAX am Freitag endlich gelungen, das umkämpfte 61,8 Prozent Retracement bei 12.329 Zählern etwas deutlicher hinter sich zu lassen, die Begleitumstände seien aber keineswegs ideal gewesen. "Insbesondere die fehlende Schwungkraft ist zu bemängeln." Zudem hätten verschiedene Indikatoren bereits damit begonnen, Richtung Süden zu drehen. Heute werde der DAX daher zunächst unter die obere Begrenzung des 144er Regressionskanals bei 12.293 Punkten zurückfallen. "Sollten weitere Marken nicht verteidigt werden können, droht ein Test der Marken von 12.166 und 12.115."

Schmidt In dieser Woche stehen neben einigen wichtigen Konjunkturdaten viele Unternehmenszahlen zur Veröffentlichung an: In den kommenden Tagen berichten unter anderem BMW, Siemens, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Henkel, Infineon, Vonovia, Münchener Rück und Wirecard über das erste Quartal.

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Dienstag, 7. Mai8.00 Uhr.Deutschlands Industrie hat laut Commerzbank wohl auch im März die Wende nicht geschafft. So habe bei den Auftragseingängen nur ein Sondereffekt durch den äußerst schwachen Februar-Wert für den "sonstigen Fahrzeugbau" für ein kleines Plus von 0,5 Prozent gesorgt.Mittwoch, 8. Mai8.00 Uhr.Für die industrielle Erzeugung erwartet die DekaBank ein kleines Plus, im Baugewerbe schraube ein weiterer Anstieg das ohnehin schon kräftige Quartalsplus nochmals nach oben. Unter dem Strich sei die Produktion im produzierenden Gewerbe damit leicht angestiegen.Freitag, 10. Mai14.30 Uhr.Nach dem niedrigen Niveau von 1,5 Prozent Anfang des Jahres und dem energiepreisbedingten Anstieg im März prognostiziert die DekaBank einen relativ unauffälligen Preisanstieg. Die Jahresteuerung der Kernrate sei wohl von 2 auf 2,2 Prozent gestiegen.Von: Anna-Maria Borse6. Mai 2019, © Deutsche Börse AG Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.