Wochenausblick: Bären behalten Oberhand

12. November 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Für eine kräftige Erholung am deutschen Aktienmarkt spricht nach Ansicht der meisten Analysten derzeit wenig: Der Haushaltskonflikt der EU mit Italien, der Brexit und die US-Handelsstreitigkeiten lasten auf den Märkten, zudem scheint die Dynamik der Weltwirtschaft nachzulassen."Meldungen, wonach der chinesische Automarkt erstmals seit Anfang der 1990er Jahre schrumpfen könnte, trugen dazu bei", erklärt Christian Schmidt von der Helaba. Auch nehme die Anzahl von Unternehmen mit Gewinnwarnungen sukzessive zu. Die damit verbundenen Kursabschläge fielen meist sehr deutlich aus, wie das Beispiel von ThyssenKrupp vom Freitag zeige.Zugutekommen könnte deutschen Aktien heute allerdings der schwache Euro: Der Kurs liegt am Montagmorgen nur noch bei knapp 1,13 US-Dollar für einen Euro - das ist der niedrigste Stand seit Sommer 2017. Der DAX liegt am Montagmorgen bei x Punkten nach 11.529 am Freitagabend.

Wichtige politische Termine

Ein großer Unsicherheitsfaktor bleibt Italien: Am morgigen Dienstag endet die Frist, die die EU Italien für eine Nachbesserung des Haushaltsplans gesetzt hat. Laut Robert Greil von Merck Finck verschiebt sich dadurch der politische Fokus von den USA wieder auf Europa. Zudem ticke die Brexit-Uhr immer bedrohlicher. "Am wichtigsten für die Finanzmärkte dürfte eine mögliche Einigung bei den Gesprächen Donald Trumps mit Xi Jinping beim G20-Gipfel ab dem 30. November sein", meint Greil. Kurz darauf stehe beim CDU-Parteitag bereits die Merkel-Nachfolgeentscheidung an der Parteispitze an."Allein schon die politische Agenda der kommenden vier Wochen bietet genügend Stoff für signifikant schwankende Märkte, von Konjunktursorgen und anstehenden Notenbankentscheidungen ganz abgesehen." Schließlich müsse im Dezember auch noch die EZB das Ende ihres Anleihekaufprogramms besiegeln, und die Fed werde ihren vierten Zinsschritt in diesem Jahr gehen.

Weitere Verluste möglich

Auch das technische Bild bietet kaum Anlass zu Optimismus: "Schlimmer als der sehr schwache Börsenmonat Oktober war die Tatsache, dass zuletzt einige wichtige Unterstützungen förmlich überrannt wurden", erklärt Christian Henke von IG. Das erste Opfer war Henke zufolge der aus dem Jahr 2009 stammende Aufwärtstrend, der bereits im September den Bären überlassen werden musste. Auch die beiden waagerechten Trendlinien bei 11.860/11.800 Punkten seien signifikant unterschritten worden. "Die psychologische Marke bei 12.000 Zählern konnte ebenfalls nichts ausrichten und fiel der Angebotsseite in die Hände."Die Gegenbewegung sei bislang misslungen. "Die Mehrheit der technischen Indikatoren weisen auf Monatsbasis intakte Verkaufssignale auf." Zudem habe der gewichtete 200-Tage-Durchschnitt nachhaltig gen Süden gedreht, was die Sache für den DAX zusätzlich erschwerte. "Aus diesem Grund sollten weitere Kursverluste bis 10.800 Punkten in Betracht gezogen werden."Schwaches Kaufsignal

Einen kleinen Hoffnungsschimmer sieht Harald Weygand von Godmode Trader: "Möglicherweise sind die schöneren inversen SKS-Muster bei den anderen Europäern wie dem französischen CAC40, dem belgischen Bel20 oder dem niederländischen AEX ein Hinweis darauf, dass - wenngleich mit Ach und Krach - auch am deutschen Aktienmarkt noch ein Stück nach oben möglich ist." Steige der DAX mit einem Tagesschlusskurs über 11.680 Punkte, triggere dies ein schwaches Kaufsignal mit Ziel von 12.068 Zählern. "Manchmal gilt es, jeden Stein an den Märkten herumzudrehen und nach Signalen zu suchen." SKS-Formationen (Schulter-Kopf-Schulter) gelten in der Charttechnik als Trendwendeformation.

Weygand

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Die Berichtssaison geht weiter, in dieser Woche legen unter anderem Infineon, Bayer, RWE, Linde, Merck, Eon, Wirecard und Henkel ihre Zahlen für das dritte Quartal vor, außerdem viele Unternehmen aus MDAX und SDAX.Mittwoch, 14. November8.00 Uhr.Der Commerzbank zufolge ist die deutsche Wirtschaft wohl leicht geschrumpft. Zwar sei das Minus von voraussichtlich 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal in erster Linie auf Probleme der Autoindustrie bei der Umstellung auf das neue Emissionstestverfahren WLTP zurückzuführen, aber auch ohne diesen Sondereffekt habe die Wirtschaft im Vergleich zum ersten Halbjahr wohl deutlich an Fahrt verloren.14.30 Uhr.Vor allem die höheren Benzinpreise sollten laut Commerzbank für einen Anstieg des Verbraucherpreisindex um 0,3 Prozent gegenüber dem September sorgen. Gegenüber dem Vorjahr bedeute dies ein Anstieg von 2,3 auf 2,5 Prozent. Ohne die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise erwarten die Analysten ein moderateres Plus von 0,2 Prozent bzw. im Vorjahresvergleich unverändert 2,2 Prozent.Donnerstag, 15. November14.30 Uhr.Nach Ansicht der Helaba werden die Einzelhandelsumsätze überzeugen, die Analysten prognostizieren ein Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat nach 0,1 Prozent im September.12. November 2018, © Deutsche Börse AG Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. 