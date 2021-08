Wochenausblick: „Ausbruch sollte schwer fallen“

Anders als Dow Jones und Co hat der DAX am Freitag den Sprung auf ein neues Allzeithoch verpasst – wenn auch knapp. Nach einem schnellen Nachholen sieht es in der neuen Woche nicht aus.



9. August 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Risk-on oder Risk-off? „So ganz können sich die Finanzmärkte derzeit nicht entscheiden“, erklärt Christian Apelt von der Helaba. Die Delta-Variante breite sich weiter aus und führe zu einer gewissen Verunsicherung. Die Berichtssaison der Unternehmen sei zwar insgesamt gut ausgefallen. „Rein saisonal stehen an den Aktienmärkten jedoch die beiden schwierigen Monate August und September an.“ Laut Apelt sind die positive Konjunktur und die hohe Liquidität keine Garantie dafür, dass die seiner Einschätzung nach hoch bewerteten Indizes weiter nach oben klettern.

Gute Zahlen vom US-Arbeitsmarkt hatten an der Wall Street am Freitag für neue Rekorde gesorgt: Dow Jones und S&P 500 kletterten auf neue Allzeithochs. Dem DAX missglückte das aber. Er schloss die Woche mit 15.768 Punkten, am Montagmorgen sind es 15.742 Punkte.

Start der Straffung nicht vor Ende des Jahres

Allerdings rückt das Auslaufen der extrem expansiven Geldpolitik in den USA näher. „Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli zeigt, dass mehr und mehr Menschen den Weg zurück in die Normalität finden, länger arbeiten und sogar etwas mehr verdienen“, erklärt Christian Scherrmann, US-Volkswirt der Fondsgesellschaft DWS. Die positive Überraschung dürfte das Vertrauen in die Erholung des Arbeitsmarktes stärken und die US-Notenbank einen Schritt näher an den Punkt bringen, an dem sie die Reduktion der Anleihenankäufe in Aussicht stellt. Das hält die DWS im September für wahrscheinlich. „Den letztendlichen Start eben jener Reduktion erwarten wir jedoch nicht vor frühestens Ende dieses Jahres.“

„Statistik zeigt uneinheitlichen Trend für kommende Wochen“

Freie Fahrt nach oben – das gilt für den DAX nach Einschätzung des Charttechnikers Christoph Geyer von der Commerzbank noch nicht. „Noch befinden sich die Märkte in einer ausgeprägten Seitwärtsrange“, erklärt Geyer. Diese könnte aber zum Beginn dieser Woche nach oben verlassen werden. „Dazu müsste der Wochenauftakt bereits freundlich erfolgen.“ Die Statistik zeige allerdings einen eher uneinheitlichen Trend für die kommenden Wochen an. „Daher sollte der Ausbruch zunächst schwerfallen.“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Dienstag, 10. August

11.00 Uhr. Deutschland: ZEW Konjunkturerwartungen August. Die Konjunkturerholung eilt laut DekaBank ihrem Hochpunkt entgegen, die Lageeinschätzungen würden daher nochmals nach oben gehen. Die Konjunkturerwartungen würden hingegen zum dritten Mal in Folge sinken. Hierbei spielten insbesondere die Sorgen vor einer vierten Corona-Welle sowie die ungelösten Material- und Transportengpässe eine entscheidende Rolle.

Mittwoch, 11. August

14.30 Uhr. USA: Verbraucherpreise Juli. Seit April sorgt laut DekaBank eine klaffende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage für einen ungewöhnlich kräftigen Anstieg der US-Verbraucherpreise. Im Juli werde sich das fortsetzen, die Analysten rechnen mit einem Anstieg von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

von: Anna-Maria Borse 9. August 2021, © Deutsche Börse AG

