Wochenausblick: Anleger „brexhausted“

In dieser Woche startet die Berichtssaison in Deutschland, doch die Politik bestimmt den Markt weiter. Nachdem aus dem „Supersamstag“ nichts wurde, hofft man in Sachen Brexit nun auf den Durchbruch heute oder morgen.



21. Oktober 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Brexit-Unsicherheit hält an, nachdem das britische Parlament am Samstag die Entscheidung über den Brexit-Kompromiss verschoben hat. Eventuell kommt es am heutigen Montag zur Abstimmung. Anleger lassen sich aber nicht die Laune verderben, viele sind mittlerweile „brexhausted“, also erschöpft von immer neuen Wendungen in Sachen Brexit.

Am Montagmorgen liegt der DAX bei 12.717 Punkten leicht im Plus. Am Donnerstag war der Index mit 12.814 Zählern auf den höchsten Stand seit August 2018 geklettert, hatte dann aber etwas nachgegeben und schloss die Woche mit 12.633,60 Punkten.

Markus Reinwand von der Helaba weist darauf hin, dass sich in den vergangenen Jahren die Schere zwischen gefühlter Unsicherheit und tatsächlicher Verunsicherung der Anleger weit geöffnet hat. „Zu den wichtigsten Faktoren dürften das entschlossene Agieren der Notenbanken und der Glaube an die ökonomische Vernunft zählen“, meint der Analyst. Vielleicht habe auch ein gewisser Gewöhnungseffekt eingesetzt. „Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass an den Aktienmärkten weder ein wirklicher Handelskrieg noch ein ungeordneter Brexit eingepreist waren.“ Somit seien positive Entwicklungen zwar gut für Aktien, aber kein Anlass für eine grundsätzliche Neubewertung.

Reinwand

„Handelskonflikt muss befriedet werden“

Robert Halver von der Baader Bank lenkt den Blick auf die verhaltenen Wachstumsaussichten. „Dass die Konjunkturskepsis ein weltweites Phänomen ist, zeigt sich auch in den zum fünften Mal in Folge verringerten IWF-Wachstumsprognosen“, bemerkt Halver. Der IWF rechnet für 2019 nur noch mit 3 nach zuvor 3,2 Prozent – das wäre das geringste Wachstum seit der Finanzkrise 2008. „Eine grundsätzliche Befriedung des transpazifischen Handelskonflikts bleibt die konjunkturelle Bringschuld für auch fundamental gerechtfertigte Aktienkursgewinne.“

Technisch Gefahr eines neuen Rückschlags

Das technische Bild mahnt zur Vorsicht: „Der steile Aufwärtstrend konnte im Laufe der Woche nicht gehalten werden und wurde zur Seite verlassen“, stellt Christoph Geyer von der Commerzbank fest. Die Freude über das neue Jahreshoch habe nicht lange angehalten, am Donnertag habe der Index einen seltenen „Gravestone-Doji“ hinterlassen. „Diese Intraday-Stimmungswende ähnelt einem Shooting-Star und ist genauso gefährlich. Wenn dieser nicht sofort negiert wird, besteht die Gefahr eines erneuten Rückschlags.“

Geyer

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Hierzulande beginnt in dieser Woche die Berichtssaison, unter anderem legen SAP, BASF, Daimler und MTU ihre Bücher offen. In den USA geht die Berichterstattung weiter, etwa gibt es Zahlen von Microsoft, Amazon, Intel, Boeing und Visa.

Donnerstag, 24. Oktober

10.00 Uhr. Eurozone: Einkaufsmanagerindex Oktober. Laut DekaBank werden die Indikatoren weiter Schwäche anzeigen. Den Teilindikator für die eher exportabhängige Industrie sehen die Analysten weit im Rezessionsbereich, den Teilindex der eher binnenwirtschaftlich orientierten Dienstleister noch oberhalb der Expansionsmarke von 50 Punkten.

13.45 Uhr. Eurozone: EZB-Sitzung. Mit Blick auf die seit der letzten Sitzung schwachen Konjunkturdaten dürfte EZB-Präsident Draghi die Entscheidung zu erneuten Lockerungsmaßnahmen als richtig verteidigen, meint Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege der Commerzbank. Zwar habe es reichlich Kritik für die Entscheidung gegeben, die Mehrheit der Ratsmitglieder stehe aber hinter den Maßnahmen. Änderungen seien somit nicht zu erwarten.

14.30 Uhr. USA: Auftragseingänge langlebige Güter September. Der Commerzbank zufolge haben die US-Unternehmen wohl weniger Aufträge für dauerhafte Güter erhalten. So ließen die Angaben von Boeing einen deutlichen Rückgang bei den Flugzeugbestellungen erwarten. Außerdem habe der Streik bei General Motors vielerorts wohl für Zurückhaltung gesorgt. Die Bank erwartet daher, dass der Auftragseingang gegenüber August um 1,5 Prozent gesunken ist (Konsens -0,8 Prozent).

Freitag, 25. Oktober

10.00 Uhr. Deutschland: ifo-Geschäftsklima Oktober. Laut DekaBank hat sich in Sachen Handelsstreit und Brexit bei genauerem Hinsehen noch nicht allzu viel gebessert. In diesem Spannungsfeld habe sich die Unternehmensstimmung wohl wieder etwas eingetrübt.

von: Anna-Maria Borse 21. Oktober 2019, © Deutsche Börse AG

