Wochenausblick: Anleger bleiben vorsichtig. US-Bilanzsaison im Fokus!

China – Einzelhandelsumsatz

China – Industriproduktion

Deutschland – Einkaufsmanagerinde

Europa – Verbraucherpreise

Europa – Einkaufsmanagerindex

USA – Industrieproduktion

USA – Beige Book

USA – Arbeitsmarktdaten

Die Aktienmärkte präsentierten sich im Wochenverlauf mehrheitlich leichter. Die Geopolitischen Spannungen und die bevorstehenden Wahlen in Frankreich sorgten für Nervosität und Zurückhaltung. Anders sah es an den Rohstoffmärkten aus. Der Gold- und Ölpreis konnten im Wochenvergleich deutlich zulegen.Nach dem verlängerten Osterwochenende könnten einige Investoren möglicherweise wieder Mut zeigen. Schließlich kommt die US-Berichtssaison kommende Woche langsam in Fahrt. Positive Überraschungen könnten entsprechen stimulieren.In der kommenden Woche werden unter anderemundZahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vorlegen.undladen zur Hauptversammlung.





Widerstandsmarken: 12.160/12.210/12.240/12.300/12.370 Punkte Unterstützungsmarken: 12.000/12.050/12.110 PunkteDer DAX® gab zum Wochenschluss erneut nach und sackte damit unter die 61,8%-Retracementlinie. Unterstützung findet der Index im Bereich von 12.050 Punkten. Dort besteht die Chance auf einen Rebkund. Viele Trader werden allerdings eine Stabilisierung oder eine Erholung über 12.160 Punkte abwarten ehe sie wieder einsteigen. Oberhalb von 12.160 Punkten könnten weitere Käufer einsteigen und den Index auf 12.210 Punkte treiben. Dort etabliert sich jedoch ein Kreuzwiderstand. Solange der Index dieses Level nicht überwunden hat, dürften die Bären Druck auf den Index ausüben.