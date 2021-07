Wochenausblick: „Aktienmarkt auf breiterem Fundament als 2020“

Die neue Woche dürfte Analysten zufolge erst einmal verhalten verlaufen, auch wegen des US-Feiertags heute. Längerfristig herrscht auf vielen Seiten aber weiter Zuversicht, auch für den DAX.



5. Juli 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Gute, aber auch nicht zu allzu gute US-Arbeitsmarktzahlen haben die Wall Street am Freitag auf neue Hochs getrieben. Der DAX pendelt hingegen seit Wochen um 15.600 Punkte. „Das Vorrücken der Delta-Variante führt an den Finanzmärkten zumindest zu temporärer Vorsichtshaltung“, bemerkt Claudia Windt von der Helaba. Der DAX steht am Montagmorgen bei 15.563 Punkten leicht im Minus, am Freitag zu Handelsschluss waren es 15.650 Punkte.

Keine „übereilte Neujustierung der US-Geldpolitik“ zu erwarten

An den US-Börsen – die heute wegen des nachgeholten Unabhängigkeitstags geschlossen bleiben – waren S&P 500 und die Technologieindizes der Nasdaq am Freitag hingegen auf neue Allzeithochs geklettert. Auslöser waren die US-Arbeitsmarktdaten vom Juni. Die deuten auf einen gesunden Aufschwung hin, aber auch nicht auf zu viel Schwung, dass die Notenbanken dazwischen grätschen müssten.

„Starker Antritt, jedoch noch immer keine ausreichenden Fortschritte“, kommentierte Christian Scherrmann, US-Volkswirt der DWS. „Dieser Bericht sollte daher die Entscheidungsträger der Fed dazu ermutigen, ihre lebhafte Diskussion über die Reduktion der Anleiheankäufe fortzusetzen. Aber er stellt keineswegs einen Weckruf dar, eine übereilte Neujustierung der Geldpolitik zu starten.“

Dynamikverlust, aber kein Richtungswechsel

Längerfristig herrscht auch für den deutschen Aktienmarkt viel Zuversicht. „Es ist nicht vorbei“, kommentiert Robert Halver von der Baader Bank. Trotz zwischenzeitlicher Misstöne an den Anleihenmärkten bleibe die zinsseitige „Alternativlosigkeit“ der zentrale Stützpfeiler für Aktien. Die abnehmende Konjunktureuphorie schlage sich aber zunehmend in „unterraschenden“ Daten nieder: Die zuvor getroffenen Analysteneinschätzungen würden kaum noch übertroffen. „Den Aktienmärkten, die lange Zeit von fundamentalen Überraschungen verwöhnt wurden, reagieren mit Dynamikverlust.“

„Alternativlosigkeit bleibt zentraler Stützpfeiler für Aktien.“

Halver sieht dennoch Chancen – für Wachstumsaktien aus dem Tech-Bereich, aber auch Industrieaktien mit nachhaltigem Geschäftsmodell und Banken. „Eine Rückkehr in den Modus des Vorjahres, als die Aktien nur auf dem einen Zylinder der High-Tech-Hausse liefen, ist nicht zu erwarten.“ Insgesamt stehe der Aktienmarkt auf einem breiteren, stabileren, gesünderen Fundament.

Korrekturbewegung möglich

Charttechnisch zeigen sich derzeit Warnsignale, wie Christoph Geyer von der Commerzbank erläutert: Zwar sei der nach dem Corona-Crash begonnene Aufwärtstrend des DAX noch intakt. „Allerdings fällt es dem deutschen Leitindex immer schwerer, diesen zu halten.“ Zuletzt sei die Trendlinie wieder angelaufen worden, die Umsätze seien rückläufig, was auf eine immer deutlicher fehlende Marktbreite hinweise. Zudem habe der MACD-Indikator ein Verkaufssignal gebildet, der Stochastik-Indikator stehe kurz vor einem solchen. An solchen Trendwendepunkten entstünden Verkaufssignale. „Somit könnte zumindest eine Korrekturbewegung bevorstehen.“

„DAX fällt es immer schwerer, Aufwärtstrend zu halten.“

Wichtige Konjunktur- und Wirtschaftsdaten

Montag, 5. Juli

USA: Kein Handel wegen Unabhängigkeitstags am Sonntag

Dienstag, 6. Juli

8.00 Uhr. Deutschland: Auftragseingänge Mai.Die Auftragseingänge sind laut Commerzbank in zehn der vergangenen zwölf Monate gegenüber dem jeweiligen Vormonat teils deutlich gestiegen. Die Bank geht davon aus, dass sich dieser Höhenflug auch im Mai fortgesetzt hat und rechnet mit einem Plus von 1,5 Prozent.

11.00 Uhr. Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen Juli. Die Konjunkturindikatoren konnten laut DekaBank in den letzten vier Wochen nicht mehr so oft die in sie gesetzten Erwartungen übertreffen. Hinzu kämen erste wieder beunruhigende Corona-Nachrichten. All das sollte zu nachgebenden ZEW-Konjunkturerwartungen führen, die Lageeinschätzung werde sich aufgrund des Lockdown-Endes aber weiter verbessern.

Mittwoch, 7. Juli

8.00 Uhr. Deutschland: Industrieproduktion Mai. Wegen der Engpässe bei Vorprodukten, speziell in der Autoindustrie, hat sich die Produktion schon in den vergangenen Monaten unterdurchschnittlich entwickelt, erklärt die Commerzbank. Auch wenn nicht alle Branchen Probleme hätten, rechnen die Analysten insgesamt mit einem Rückgang der Produktion im produzierenden Gewerbe um 2 Prozent.

20.00 Uhr. USA: Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung.

Freitag, 9. Mai

3.30 Uhr. China: Verbraucherpreise Juni. Aufgrund von Basiseffekten ist die Inflationsrate in China laut DekaBank zwischen Februar und Mai von minus 0, 2 Prozent auf plus 1,3 Prozent gestiegen. Insgesamt bleibe der Preisdruck bei den Verbrauchsgütern allerdings moderat. Für Juni erwarten die Analysten einen leichten Anstieg auf 1,4 Prozent.

von: Anna-Maria Borse 5. Juli 2021, © Deutsche Börse AG

