Wo steht die US-Wirtschaft?

Die Zahl der US-Arbeitsplätze (non-farm) hat sich im August wiederumdeutlich gesteigert und liegt nun 1,6% höher als vor einem Jahr. DieLöhne haben sich im Jahresvergleich im gesamten privaten Sektor um 2,9%verteuert, bei denen in der Produktion und von sonstigen nicht-leitendenTätigkeiten betrug der Zuwachs 2,8%.Die Lohnentwicklung hat die Erwartungen für August übertroffen, in denVormonaten dieses Jahres hatte sie sich in der Regel im Rahmen derErwartungen bewegt. Das rief zunächst Ängste wach, die Fed könnte sichdurch von den Löhnen ausgehenden Inflationsdruck zu einer härterenGangart bei den Leitzinsen genötigt sehen.Die monatlichen Arbeitsmarktdaten sind ein weiteres Mal Anlass, sich dieVerfassung der US-Wirtschaft vor Augen zu führen. Die US-Wirtschaft istdie größte auf der Welt mit vielfältigen Verflechtungen in viele Länderdieser Erde, insbesondere auch in Bezug auf Europa. Nicht umsonst heißtes, wenn die USA husten, bekommen andere Länder eine Grippe. Der Zustandder USA-Wirtschaft hat unmittelbare Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.Der „real-time“-Indikator für die Entwicklung des nominalen BIPs, dasProdukt aus der Zahl der Arbeitsplätze, der Wochenarbeitszeit und derStundenlöhne, zeigt seit Ende 2016 einen mäßigen Aufwärtstrend und einenrecht guten Gleichlauf mit dem nominalen BIP. Störungen in diesemGleichlauf folgen in der Regel dann, wenn die Inflationsrate schnelleVeränderung zeigt. Davon ist zurzeit keine Rede, daher kann erwartetwerden, dass das nominale BIP weiter aufwärts tendiert, wenn auch nichtmit derselben Dynamik wie im zweiten Quartal (siehe Chart!).Bisher konnte die Entwicklung der Löhne auch den Unternehmensgewinnennichts anhaben. Bezogen auf die Nettowertschöpfung kommen die Löhne aufeinen historisch niedrigen Anteil von 69,5%, die Gewinne liegen mit13,4% im Rekordbereich. Die Daten decken das zweite Quartal zwar nochnicht ab, aber eine Rezession ist nach dieser Darstellung noch in weiterFerne. Wie der Chart zeigt, kam es in den zurückliegenden Dekaden immerdann zu Rezessionen, wenn der Anteil der Gewinne über zwei und mehrJahre sank und der der Löhne entsprechend anstieg (siehe Chart!).Die Entwicklung der Konsumausgaben („PCE“) löst keineBegeisterungsstürme aus, sie kommt über die zurückliegenden acht Jahregemittelt auf 4,2% Jahreszuwachs. Zwischen Herbst 2002 und Herbst 2007,also vor der Rezession 2008, war ein Durchschnitt von rund 5,8% erreichtworden. Zwischen 1992 und 2000 gab es einen durchschnittlichenJahreszuwachs von 6,4%. Der Wert für Juli 2018 zeigt immerhin eine klareSteigerung um 5,2%.Die Index der US-Frühindikatoren ist im Juli auf 1,17 gesunken. Wie derChart zeigt, stellt der Pegel von ein Prozent eine wichtige Schwelledar. Fällt der Index darunter, ist innerhalb der nächsten sechs bis 12Monate mit einer Rezession zu rechnen. Dabei treten gegen Ende einesKonjunkturzyklus gelegentlich verfühte Fehlsignale auf (siehe Chart!).Die Zinsstruktur wird häufig als zuverlässiger Frühindikator für eineherannahende Rezession angesehen. Deren Aussagekraft wurde zuletzt immerwieder in Zweifel gezogen, weil die Zinslandschaft durch dieGeldflut-Politik der Zentralbanken manipuliert worden sei. Wenn sichdies jedoch auf alle Laufzeiten einigermaßen gleichmäßig auswirkt, istdas kein taugliches Gegenargument. In einer aktuellen Arbeit zeigenBauer und Mertens von der San Francisco Fed (h/t Colin Twiggs), dass derSpread zwischen der Rendite der 10yr TNotes und der der 13wk TBillszuverlässige frühe Hinweise liefert, wenn man auf die Inversion derZinsstruktur abstellt (also auf einen negativ werdenden Spread). Daszeigt der folgende Chart für die zurückliegenden drei Rezessionen (sieheChart!):Im folgenden Chart wird nicht nur der Spread zwischen der Rendite derzehnjährigen TNotes und der der 13-wöchigen TBills ausgewertet, sondernes werden auch andere Merkmale der Zinsstruktur einbezogen. Diese werdenauf ihre Häufigkeitsverteilung hin untersucht. Treten dabei bestimmteMerkmale zusammen gehäuft auf, wird daraus ein Warnsignal erzeugt, daseine hohe Wahrscheinlichkeit für das Eintreten einer Rezession in dennächsten vier bis sechs Quartalen anzeigt. Dieses Warnsignal ist seitMitte Mai aktiv (siehe Chart!).Zusammengefasst: Von der „Realseite“ der US-Wirtschaft kommen offenbarbisher keine auf eine nahe Rezession hindeutende Warnzeichen.Insbesondere die Unternehmensgewinne sprudeln (u.a. dank derSteuererreform von Trump). Der hier behandelte Inflationsaspekt giesstdabei etwas Wasser in den Wein. Von der Zins-/Rendite-Seite her siehtdas anders aus, die Entwicklung hier muss sorgfältig beobachtet werden.Der Frühindikator für die US-Wirtschaft spiegelt in seiner Schwäche dieEntwicklung auf der Finanzseite wider, da er entsprechende Indikatorenin seiner Gesamtschau einbezieht.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2018/09/08/wo-steht-die-us-wirtschaft/