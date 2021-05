Wo steht der S&P500 in 10 Jahren? Superrallye oder Crash?!

Der S&P500 hatte zum letzten Wochenschluss noch einmal moderat zugelegt und baute ein Wochenplus von gut einem Prozent aus. Auch wenn die Anleger an den US-Börsen insgesamt wieder risikobereiter angesichts recht solider Wirtschaftsdaten, der Ausgabenpläne von US-Präsident Joe Biden und der Erwartung einer weiter sehr lockeren US-Geldpolitik sind, ist das Risiko einer finalen Abwärtsbewegung noch nicht gebannt. Den Zielbereich für einen korrektiven Abverkauf habe ich auf dem zweiten Chart eingezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 35%.

Werfen wir aber zuerst einmal auf den Multi Jahres Chart des S&P500. Quasi unsere Einschätzung des Marktes und Bullenmarktes auf Sicht der nächsten 8-10 Jahre.

Wie auf dem ersten Chart hinterlegt, befindet sich das nächste übergeordnete Ziel im Bereich von 5553 Punkten, bevor der Index eine ausgedehnte Gegenbewegung ausbaut, um anschließend wieder neue Hochs im Bereich von 6988 Punkten auszubauen.

Mit einem Blick in die Zukunft, in der wir weiterhin übergeordnet bullisch auf die US-Indizes orientiert bleiben, schätzt das Weiße Haus, dass sich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts der Vereinigten Staaten im Jahr 2023 auf 2% verlangsamen und in Richtung 2025 auf 1.8% sinken wird.

Auch wenn das Wachstum wieder etwas abkühlen wird, bleibt der S&P500 hiervon unberührt und dessen Ziele auf Sicht der nächsten Jahre hoch angesetzt. Aktienmarkt und Wirtschaft, das scheint nun seit einiger Zeit jedem klargeworden zu sein, haben nichts mehr miteinander zu tun.

Die Marschroute bleibt somit weiter nach Norden ausgerichtet, während sich der S&P500 an die hinterlegten Zwischenziele hält und bereits in den nächsten Wochen den Bereich von 4300 Punkten anlaufen wird. Wichtig ist allerdings, dass hierzu der Widerstand bei 4238 Punkten überschritten wird, um das bisherige Tief im Markt auch zu bestätigen. Bis es so weit ist, muss für den Moment noch das hinterlegte Alternativszenario mit eingeplant werden, wie auf dem ersten Chart eingezeichnet in Gelb. Fällt der Index unter 4029 Punkte wird dies zur Primärerwartung, was gleichzeitig noch einmal Notierungen bis in den Bereich von 3950 Punkten freischaltetDie Wahrscheinlichkeit dafür beziffern wir aktuell mit 35%.

An der übergeordneten Aufwärtsbewegung ändert dies jedoch nichts und stellt lediglich noch einmal eine gute Chance dar, um günstig auf der Longseite Positionierungen zu hinterlegen.

Zusammengefasst bleibt die Primärerwartung im S&P500 die Fortsetzung der hinterlegten Aufwärtsbewegung in Richtung 4300 Punkten. Solange sich der Titel jedoch noch unter 4238 Punkten hält, muss das hinterlegte Alternativszenario für den Moment noch mit eingeplant werden, was unter 4029 Punkten noch einmal einen Umweg über den Bereich von 3950 Punkten freischaltet. Letztlich steht jedoch auch im Anschluss an diese Bewegung eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung an. Die übergeordnete Aufwärtsbewegung in diesem Markt ist noch lange nicht abgeschlossen.

