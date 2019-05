Wo liegt die Zukunft von Medizinalcannabis?

Cannabisstocks (by GOLDINVEST) - Die Medizinalcannabisbranche hat in den letzten Monaten große Fortschritte gemacht. Neue Produkte, Innovationen und regulatorische Entscheidungen haben den Markt für Cannabinoid basierte Medikamente geöffnet. Auch Biotechunternehmen erkennen mittlerweile diese Chance und wollen sich einen Teil des Marktes für Cannabismedikamente sichern, berichtet Investing News Network.

Zwar habe der Markt für Cannabis als Genussmittel seit der Legalisierung in Kanada einen Großteil der Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen, doch gebe es zahlreiche weitere Anwendungen für die Pflanze, die mindestens genauso lukrativ seien, so der Bericht weiter.

Über die Jahre hat sich der Sektor von Verschreibungen einzelner Ärzte für Schmerzsymptome bis hin zu Pharma- und Biotechunternehmen, die neue Medikamente für unterschiedlichste Krankheiten herstellen, entwickelt. Während Cannabis vor einigen Jahren noch ein Stigma anhaftete, sind Cannabiniodtherapien heute schon fast „normal“. Heutzutage wird Cannabis bereits verwendet, um Symptome von zum Beispiel, Krebs, Herzkreislauferkrankungen oder Beklemmungen zu behandeln. Angesichts einer wachsenden Zahl von Studien, die die Vorteile von auf Cannabis basierenden Verbindungen beweisen, erwartet man weltweit ein starkes Marktwachstum, da immer mehr Regierungen die Märkte für diese Produkte öffnen.

Einem Bericht von Energias Market Research zufolge dürfte der Markt für Medizinalcannabis um rund 19% pro Jahr wachsen! Die Experten schätzen, dass der Markt von 8,28 Mrd. Dollar 2017 innerhalb von fünf Jahren auf 28,1 Mrd. Dollar zulegen wird. Forscher sind noch lange nicht fertig damit, die möglichen Anwendungen der Pflanze sowie die aus ihr zu gewinnenden Verbindungen zu studieren. Doch selbst wenn die einzigen Anwendungen von Cannabisderivaten wie Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC) in der Schmerzbehandlung liegen würden, könnte der Markt für diese Produkte als Ersatz für Medikamente wie Paracetamol und Ibuprofen Milliarden Dollar schwer sein.

Die U.S. National Library of Medicine führt mehr als 90 aktive Studien auf, die sich dem Gebiet der Cannabismedizin widmen. So hat zum Beispiel Cannabidiol große Fortschritte in der Schmerzbehandlung von Symptomen, die aus Beklemmung oder Depressionen resultieren, gemacht. Zudem gibt es anderen Nutzen wie die entzündungshemmende Wirkung und antimikrobielle Effekte zur Bekämpfung von Viren. 2018 veröffentlichte die WHO zudem einen Bericht, der aussagte, dass bislang keinerlei Hinweise bekannt seien, dass reines CBD zu irgendwelchen Gesundheitsbeeinträchtigungen geführt habe.

Und CBD ist einer der am schnellsten wachsenden Subsektoren der Cannabisbranche. Daten der Brightfield Group zufolge hatte der globale Markt für aus Hanf gewonnenes CBD 2018 ein Volumen von 591 Mio. Dollar. Bis 2022 soll das auf bis zu 22 Mrd. Dollar steigen!

Lesen Sie hier den vollständigen Bericht des Investing News Network:

The Future of Medical Cannabis: Cannabinoid-based Pharmaceuticals

https://investingnews.com/innspired/the-future-of-medical-cannabis-cannabinoid-based-pharmaceuticals/



