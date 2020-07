Wo das Silber herkommt

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Beim derzeit gefragten Rohstoff Silber lohnt ein Blick auf hochwertige Silber-Lagerstätten und bergbaufreundliche Gesetze





Natürlich spielen auch die Qualität des Managements oder die finanzielle Situation eines Unternehmens eine Rolle. Aber eben auch der Standort der Projekte. Weltweit führend bei der Silberproduktion war auch im Jahr 2019 erneut Mexiko. Gemäß dem US Geological Survey produzierte das Land 6.300 Tonnen Silber im vergangenen Jahr. Trotz Streiks und erschwerten Bedingungen durch Corona wird mit einem Zuwachs der Bergbauindustrie von jährlich 3,3 Prozent gerechnet.





In Mexiko agiert auch das weltweit größte Silberunternehmen Fresnillo. Diese Gesellschaft ist der Partner von MAG Silver. Entwickelt wird gerade von den Joint-Venture-Partnern das Juanicipio-Silberprojekt, an dem MAG Silver zu 44 Prozent beteiligt ist. Die Lage des Projektes im Fresnillo Silver Trend ist ausgezeichnet.







An zweiter Stelle der Silber-Länder ist Peru mit einer Minenproduktion von 3.800 Tonnen Silber (in 2019) zu finden. Auch die größten bekannten Silberreserven gibt es in Peru, nämlich 120.000 Tonnen. So könnte Peru vielleicht einmal Mexiko vom Thron stoßen. Das meiste Silber kommt aus der Antamina-Mine, die in erster Linie eine Kupfermine ist, wo Silber als Nebenprodukt anfällt.







Auch Hannan Metals ist mit einer Kupfer-Silber-Mine in Peru vertreten, der San Martin-Liegenschaft. Diese befindet sich zu 100 Prozent im Alleinbesitz der bereits seit Jahren erfahrenen Gesellschaft. Dieses neue Projekt liegt entlang der Vorlandregion der östlichen Anden in Peru und dessen Nachbarländern und umfasst ein hochgradiges Kupfer-Silber-System. Ein weiteres Kupfer-Silber-Projekt in Irland gehört zum Portfolio von Hannan Metals.







In der Rangliste der größten Silber-Produzenten-Länder folgen China, Russland, Polen, Australien, Chile, Bolivien, Argentinien und die USA.







