Wo das Gold wohnt

Die höchste Goldmenge pro Kopf hat wohl die Schweiz. Dies entspricht einer Sparquote von 11,6 Prozent

Rund 920 Tonnen Gold in Privathand gibt es in der Schweiz, das Gold ausländischer Goldeigentümer nicht mitgerechnet. Die Zentralbank dort besitzt laut offiziellen Angaben 1.040 Tonnen des Edelmetalls. Mit insgesamt rund 230 Gramm Gold pro Kopf liegt die Schweiz damit noch vor Deutschland und Frankreich und sogar vor Indien und China. Grundlage dieser Zahlen ist eine Studie im Auftrag des Edelmetallhändlers philoro Schweiz AG.

Befragt nach den Gründen für das Anhäufen von physischem Gold, geben 53 Prozent der Schweizer an, langfristige Investitionen seien der Hauptgrund. 39 Prozent nennen Sicherheitsgründe und 34 Prozent setzen auf finanzielle Stabilität. Die Verteilung des Goldes in den einzelnen Ländern interessiert besondere jene, die einen globalen Goldstandard in der Zukunft für möglich halten.

Wie die Investmentgesellschaft CPM Group berechnet hat, entspricht dies dem optimalen Verhältnis eines Portfolios. Dieses soll nämlich zirka 20 Prozent in Form von Gold als auch 20 Prozent in Form von Aktien enthalten. Bei den Goldaktien gilt es solide Gesellschaften mit guten Projekten herauszupicken. Hier wären Bluestone Resources oder Caledonia Mining zu nennen.

Bluestone Resources ist eher ein Exot unter den Gold-Gesellschaften. Denn der Konzern besitzt in Guatemala neben einem Gold- (Cerro Blanco) auch noch ein Geothermie-Projekt (Mita). Das sehr gute und erfahrene Management will Cerro Blanco, eine bereits weit vorangebrachte Goldmine, zur Produktionsreife bringen. Dort sollen gemäß Machbarkeitsstudie über 8 Jahre gut 900.000 Unzen Gold bei günstigen Abbaukosten gewonnen werden. Doch das Gebiet ist für weitere Goldvorkommen bei weitem noch nicht ausgereizt. Das Geothermie-Projekt könnte in Zukunft ein 50 Megawatt-Kraftwerk hervorbringen. Mit dem Strom könnten dann die Kosten im Goldbergbau gesenkt werden oder es wird verkauft.

Caledonia Mining kann sich in seiner Blanket-Goldmine in Simbabwe über ein operativ und finanziell starkes erstes Halbjahr 2020 freuen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Goldproduktion um 12,4 Prozent auf 27.732 Unzen Gold. Die Dividende konnte im Juli erhöht werden.

