Wissen: Wertpapiere richtig ordern

In der vorangegangenen Ausgabe des onemarkets Magazins erklärten wir Ihnen die Order­typen Market-Order, Limit-Order und Stop Loss. Heute stellen wir Ihnen weitere Orderarten vor. Sie können Ihnen ebenfalls wertvolle Hilfe bei Ihren Börsengeschäften leisten.

Stop-Buy-Order

Mit einer Stop-Buy-Order können sich Anleger an einem beliebigen Kursniveau oberhalb des aktuellen Kurses im Markt „auf die Lauer legen“. Ein Kauf erfolgt erst dann, wenn der Kurs dieses Niveau erreicht bzw. überwunden hat. Charttechnisch orientierte Anleger nutzen diesen Ordertyp häufig, um erst dann zuzuschlagen, wenn bei der anvisierten Aktie ein Kaufsignal ausgelöst wird – etwa, wenn die 200-Tage-Linie von unten nach oben nachhaltig überschritten wird. Der umgekehrte Fall ist die Stop-Loss-Order (auch als Stop-Sell-Order bezeichnet). Hier erfolgt ein Verkauf erst dann, wenn ein bestimmtes Kursniveau unterschritten wird. Diesen Ordertyp hatten wir bereits im ersten Teil dieser Serie näher vorgestellt.

Trailing-Stop-Loss-Order

Bei einer Trailing-Stop-Loss-Order handelt es sich um eine Stop-Loss-Order, welche bei ansteigenden Kursen (des abzusichernden Wertes) automatisch nach oben hin angepasst wird. Diese Art von Order benötigt bei der Platzierung sowohl einen Stop Loss als auch eine Angabe der Differenz (prozentual oder absolut), welche für den Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem zu definierenden Stop Loss steht. Zur Verdeutlichung ein Beispiel: Angenommen, ein Anleger hat die Musteraktie zu 50 Euro gekauft. Er setzt bei 45 Euro einen Stop Loss mit einem Abstand von 5 Euro. Bei einem Anstieg des Kurses der Musteraktie auf etwa 52 Euro wird der Stop Loss automatisch auf 47 Euro angehoben. Damit ist der gewünschte Abstand von 5 Euro wieder gewahrt. Fällt die Musteraktie anschließend auf 47 Euro oder darunter, wird der Stop Loss ausgelöst und die Order zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt. Trailing-Stop-Loss-Order eignen sich also für Anleger, die eine sich automatisch anpassende Absicherung wünschen.

One cancels other (OCO)

Dieser Ordertyp eignet sich für die Absicherung in beide Richtungen einer möglichen Kursentwicklung. Mit einer OCO-Order kann ein Verkaufslimit für eine bereits bestehende Position mittels einer Stop-Loss-Order kombiniert werden. Das Verkaufslimit liegt dabei über dem aktuellen Kurs. Bei Erreichen wird die Order ausgeführt und die Stop-Loss-Order gelöscht (gecancelt). So können beispielsweise bei steigenden Kursen zum festgesetzten Limit Gewinne mitgenommen werden bei gleichzeitiger Absicherung der Position durch den definierten Stop Loss. Denn fällt der Kurs des Wertpapiers auf oder unter die Stop-Loss-Marke, so wird diese Order zum nächstmöglichen Kurs ausgeführt und die Limit-Order gelöscht.

Auch dazu ein Beispiel: Ein Anleger, der die Musteraktie zu 50 Euro gekauft hat, setzt eine OCO-Order mit einem Stop Loss bei 45 Euro und einem Verkaufslimit bei 55 Euro. Bei einem Anstieg des Kurses auf 55 Euro wird seine Verkaufsorder ausgeführt. Fällt der Kurs jedoch auf 45 Euro oder darunter, so wird der Stop Loss ausgelöst und die Musteraktie zum nächstmöglichen Kurs verkauft.

Hinweis:

