Wissen: Investieren in Rohstoffe Teil 1

In dieser neuen Serie erfahren Sie mehr über die Besonderheiten beim Handel mit Rohstoffen. Im ersten Teil befassen wir uns mit den Edelmetallen.

Die Rohstoffpreise sind seit geraumer Zeit wieder in aller Munde. So legten die Notierungen von Energierohstoffen wie Öl und Gas im vergangenen Jahr deutlich zu. Aber auch die Preise von Industriemetallen wie Kupfer sowie von einigen Agrarrohstoffen zogen signifikant an. Als Anlageklasse haben sich Rohstoffe längst etabliert. Allerdings unterscheidet sich der Handel mit Rohstoffen in vielerlei Hinsicht grundlegend von dem Handel mit Aktien oder Anleihen. Bei einem Investment in eine Aktie kann das Wertpapier beispielsweise direkt erworben und bis zum Verkauf in einem entsprechenden Depot verwahrt werden. Ein direktes Investment in Rohstoffe ist hingegen weitaus komplexer. Man denke allein an die hohen Transport- und Lagerkosten, die bei einem physischen Kauf anfallen würden. Anlagelösungen auf Energierohstoffe, Industriemetalle und Agrargüter basieren daher in der Regel auf Futures. Das sind standardisierte Terminkontrakte, die an speziellen Börsen gehandelt werden. Mehr dazu im nächsten Teil der Serie.

Sonderrolle von Edelmetallen

Eine Sonderrolle beim Handel mit Rohstoffen nehmen Edelmetalle ein. Dazu zählen insbesondere Gold, Silber, Platin und Palladium. Diese Naturschätze sind zu vertretbaren Kosten lagerfähig und können damit auch physisch erworben werden. Doch nicht für alle Anlegerinnen und Anleger steht der physische Besitz im Vordergrund. Viele wollen lediglich von Preisbewegungen profitieren, ohne das Edelmetall direkt zu erwerben und zu halten. Diese Möglichkeit bieten verschiedene Arten von Zertifikaten. Dazu zählen zum Beispiel Open-End-Zertifikate. Diese Produkte nehmen an der Preisentwicklung des zugrunde liegenden Edelmetalls eins zu eins teil. Eine riskantere, dafür aber auch chancenreiche Anlage stellen Hebelprodukte dar. Diese Instrumente bilden die Preisentwicklung überproportional ab. Optionsscheine und Mini-Futures zählen beispielsweise zu dieser Gruppe.

Spotpreis statt Terminkurs

Anlage- und Hebelprodukte auf Edelmetalle unterscheiden sich von entsprechenden Papieren auf andere Rohstoffgattungen in einem wichtigen Punkt: Sie nehmen in der Regel nicht an der Entwicklung der zuvor erwähnten Futures teil, sondern am Spotpreis. Es ist also kein Terminkurs, von dem sich der Wert des Produkts ableitet, sondern der tagesaktuelle Preis des jeweils zugrunde liegenden Rohstoffs. Der Spotpreis wird wiederum an besonderen Handelsplätzen für Edelmetalle festgestellt. Der bedeutendste ist der London Bullion Market, kurz LBMA.

Auch die von HypoVereinsbank onemarkets angebotenen Anlage- und Hebelprodukte auf Edelmetalle beziehen sich auf die Spotpreise an der LBMA. Viele der Produkte gibt es auch mit Währungsabsicherung, zu erkennen am Zusatz „Quanto“. Das ist ein durchaus wichtiger Punkt: Denn wie alle Rohstoffe werden auch Edelmetalle in US-Dollar gehandelt. Mit einer Quanto-Absicherung lassen sich etwaige Wechselkursrisiken ausschließen. Wer Edelmetalle physisch erwirbt, etwa in Form von Münzen oder Barren, hat diese integrierte Möglichkeit der Währungsabsicherung nicht.

