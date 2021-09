WisdomTree verstärkt den Bereich Digitale Assets mit Neueinstellungen

Einstellungen unterstreichen das Engagement für die Anlageklasse



London – 6. September 2021 – WisdomTree, Sponsor von Exchange-Traded Funds („ETF“) und Exchange-Traded Products („ETP“), hat seine Digital-Asset-Plattform mit der Einstellung zweier Experten für digitale Assets verstärkt, da die Anlageklasse unter Investoren immer beliebter wird.



Seit 23. August sind Benjamin Dean im neuen Digital-Asset-Team von WisdomTree als Director und Alice Liu im europäischen Research-Team als Senior Associate tätig.



Benjamin Dean wechselte von der Hiscox Insurance Group zu WisdomTree. Vor seiner Tätigkeit bei Hiscox als Cyber Catastrophe Research Lead bot er für verschiedene Organisationen im privaten und öffentlichen Sektor Beratungsdienstleistungen für neue Technologien an, unter anderem zu digitalen Assets. Unter diesen Organisationen waren Coin Center, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und das Europäische Parlament.



Benjamin Dean wird bei WisdomTree eine aktive Rolle in der Produktentwicklung für digitale Assets übernehmen, strategisch beraten und Verbindungen zu Projekten und Service-Providern innerhalb des Ökosystems der Kryptowährungen herstellen.



Alice Liu kommt von Coutts & Co. in das europäische Research-Team von WisdomTree. Bei Coutts & Co. war sie für Research von Multi-Asset-Produkten verantwortlich und prüfte im Bereich digitaler Assets Marktzugangsmöglichkeiten für private und institutionelle Investoren. Alice Liu wird an Christopher Gannatti, Head of Research in Europe, berichten und sich vollständig auf digitale Assets konzentrieren. Sie wird die Distribution für digitale Assets von WisdomTree in Europa unterstützen und die vorhandene Expertise im Bereich Kryptowährungen innerhalb des Teams ergänzen.



Die Neueinstellungen zeigen, dass digitale Assets für WisdomTree immer wichtiger werden, und sind Ergebnis einer Reihe von neuen Entwicklungen im Rahmen des Produktangebots für Kryptowährungen. Dazu gehören die Einführung eines physisch besicherten Ether-ETPs und dessen Zweitnotierungen an mehreren europäischen Börsen. Die Digital-Asset-Produkte von WisdomTree werden an der Deutschen Börse Xetra, der Schweizer Börse SIX und an der Euronext in Paris und Amsterdam mit einer Gesamtkostenquote von 0,95 Prozent notiert.



Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree kommentiert: „Digitale Assets werden immer beliebter und etablieren sich als Anlageklasse mit großem Potenzial. Die Investoren erwarten hochwertiges Research, Weiterbildung und Thought Leadership. Deshalb haben wir unser Team mit der Einstellung von Benjamin Dean und Alice Liu verstärkt, um dieser zunehmenden Nachfrage entsprechen zu können. Unsere Digital-Asset-Plattform eilt von Erfolg zu Erfolg und wir bereiten uns auf die nächste Phase in der Weiterentwicklung unseres Angebots vor, das auf herausragendem Kundenservice und einer branchenführenden Produktentwicklung beruht.“



„Dies ist der perfekte Zeitpunkt für einen Wechsel, da WisdomTree sich mit seiner Digital-Asset-Plattform in die nächste Wachstumsphase begibt. Mein Know-how ergänzt das im Team vorhandene Wissen im Zuge der Umsetzung unseres ambitionierten Wachstumsplans. Ziel ist es, zum führenden Kryptowährungs-ETP-Anbieter in Europa und darüber hinaus zu werden sowie Chancen zu erkennen und neue Bereiche des Digital-Asset-Ökosystems zu erschließen.“

