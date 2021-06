WisdomTree listet Bitcoin- und Ether-ETPs an der Euronext

BTCW und ETHW notieren an den Börsen in Paris und Amsterdam







London – 1. Juni 2021 – WisdomTree, Sponsor von Exchange-Traded Funds („ETF“) und Exchange-Traded Products („ETP“), listet physisch besicherten Bitcoin- und Ether-ETP an der Euronext in Paris und Amsterdam. WisdomTree Bitcoin (BTCW) und WisdomTree Ethereum (ETHW) verfügen jeweils über eine Gesamtkostenquote von 0,95 Prozent und sind bereits an der deutschen Börse Xetra und der Schweizer Börse SIX gelistet.



Die Notierungen von BTCW und ETHW an den Euronext-Börsen folgen auf eine Reihe neuer Entwicklungen in der gesamten Digital-Asset-Plattform von WisdomTree. Seit April sind BTCW und ETHW an den Börse Xetra notiert, letztere zudem an der SIX. WisdomTree bietet die derzeit günstigsten physisch besicherten Bitcoin- und Ether-ETPs in Europa an.



Jason Guthrie, Head of Digital Assets, Europe, WisdomTree, kommentiert: „Die Notierung an der Euronext-Börse eröffnet Anlegern mehr Möglichkeiten, bequem in BTCW und ETHW zu investieren und zu handeln. Seit wir unsere Plattform für Digital Assets im Jahr 2019 gestartet haben, haben wir viele Entwicklungen in diesem Bereich gesehen. Dieser Meilenstein ist Ausdruck einer wachsenden Akzeptanz von Kryptowährungen sowie der sich entwickelnden europäischen Regulierung. Gleichzeitig ist dies ein weiteres Signal, dass sich Digital Assets langfristig durchsetzen. Die Bereitschaft von Regulierungsbehörden und Börsen, Kryptowährungs-ETPs zu listen, verleiht der wachsenden und gefragten Asset-Klasse weitere Glaubwürdigkeit. Diese Entwicklung wird institutionellen Anlegern, die über Euronext handeln und auf weitere Zeichen der Akzeptanz gewartet haben, darin bestärken, erste Allokationen in Digital Assets vorzunehmen.“



BTCW und ETHW bieten Anlegern eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, sich an den liquidesten und beliebtesten Kryptowährungen zu beteiligen. Über die ETPs erhalten Anleger Zugang zu Bitcoin und Ether, ohne die Kryptowährungen direkt halten, private Zugangsschlüssel aufbewahren oder in irgendeiner Weise mit der Blockchain oder der digitalen Währungsinfrastruktur interagieren zu müssen. Sie haben außerdem Zugang zu Aufbewahrungslösungen höchster Qualität, ohne diese selbst bei einer Depotbank einrichten zu müssen.



Um ein Höchstmaß an Sicherheit zu wahren, arbeitet WisdomTree mit Coinbase und Swissquote zusammen – regulierten, institutionellen Verwahrungsstellen für digitale Währungen, die hochsichere Cold-Storage-Einrichtungen betreiben.



Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, ergänzt: „Mit der Notierung von BTCW und ETHW an der Euronext-Börse unterstreichen wir unser Engagement, Investoren bei ihrem Einstieg in Digital Assets zu unterstützen. Wir haben eine Best-in-Class-Plattform für Digital Assets aufgebaut, die aus den anlegerfreundlichsten Bitcoin- und Ether-ETPs besteht. Mit unserem Know-how bieten wir Anlegern ein Niveau an Komfort und Expertise, das sie bei anderen Anbietern von physisch besicherten Kryptowährungs-ETPs nicht finden. Das schlägt sich in unserem marktführenden Produkt nieder – vom Preispunkt bis zur konkurrenzlosen Produktstruktur.“



Die Digital-Assets-Produkte[1] von WisdomTree haben ein verwaltetes Vermögen von über 235 Millionen US-Dollar[2].



Jonathan Steinberg, CEO von WisdomTree, fasst zusammen: „Wir wissen, dass sich viele unserer Kunden sehr für Digital Assets und Blockchain interessieren, und wollen ihnen helfen, die Themen zu verstehen und sich in diesem neuen Feld zurechtzufinden. Für viele Anleger war vor allem der Zugang ein Hindernis – nun eröffnen sich ihnen aber immer mehr Möglichkeiten zum Investieren und die Eintrittsbarrieren werden Stück für Stück kleiner.“



Die Digital-Assets-ETPs von WisdomTree (BTCW und ETHW) sind in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien und Schweden zugelassen.



Produktinformationen

Bezeichnung

TER

Börse

Handels-währung

Börsenkürzel

ISIN

WisdomTree Bitcoin

0.95%

Euronext Amsterdam

USD

BTCW

GB00BJYDH287

WisdomTree Bitcoin

0.95%

Euronext Paris

EUR

WBTC

GB00BJYDH287

WisdomTree Ethereum

0.95%

Euronext Amsterdam

USD

ETHW

GB00BJYDH394

WisdomTree Ethereum

0.95%

Euronext Paris

EUR

WETH

GB00BJYDH394







Stand: 27 Mai 2021

