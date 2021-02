WisdomTree lanciert optimierten Energie-ETC mit Euro-Währungsabsicherung

– WisdomTree lanciert den WisdomTree Energy Enhanced – EUR Daily Hedged (WNRG). Das Produkt notiert seit heute an der Deutschen Börse, Xetra mit einer Verwaltungsgebühr von 0,40 Prozent.

Durch die Nachbildung des Optimized Roll Energy EUR-Hedged Total Return Index soll der WNRG ein Engagement in Energie-Futureskontrakten mit einer täglichen Währungsabsicherung gegen Wechselkursschwankungen im Währungspaar EUR/USD bieten. Der Index verwendet einen optimierten Rollmechanismus, der darauf abzielt, die potenziellen Verluste, die sich aus Kontrakten in Contango-Märkten ergeben, möglichst niedrig zu halten bzw. den Vorteil aus den Kontrakten in Backwardation-Märkten zu maximieren.



Nitesh Shah, Director, Research, Europa, WisdomTree kommentiert: „Auf den Energiemärkten finden sich einige der ausgeprägtesten Futureskurvenverläufe im Rohstoffkomplex insgesamt. Das Jahr 2020 zeigte, wie schnell sich ein negativer Kurvenverlauf (Backwardation1) zu einem positiven (Contango2) wandeln kann. Durch eine Veränderung des Kontrakt-Engagements passt sich der optimierte Ansatz rasch an diese Umgebungen an. Deshalb besitzt er gegenüber einer Strategie, die auf ein Segment auf der Futureskurve festgelegt ist, das Potenzial für eine Renditeoptimierung.“



Die Energiepreise haben sich nach einer starken Korrektur in der ersten Jahreshälfte 2020 wieder erholt. Ein Wirtschaftsaufschwung in Kombination mit einer Produktionseinschränkung durch die OPEC+3 hat sich besonders positiv auf die Ölpreise ausgewirkt und zu einer Erholung der Preise beigetragen. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnten die Energiepreise 2021 zum Rest des Rohstoffkomplexes aufschließen.



Thiemo Storz, Head of German Speaking Regions, WisdomTree fügt hinzu: „Energierohstoffe stellen für viele Investoren eine taktische Chance dar. Ein optimierter Rollmechanismus kann sich jedoch für Investoren, die ein langfristiges Engagement im Bereich Energie anstreben, als vorteilhaft erweisen. Investoren mit strategischen breit angelegten Rohstoffallokationen berücksichtigen den WisdomTree Energy Enhanced bereits zur Übergewichtung des Energiesektors. Durch die Euro-Währungsabsicherung können in Euro anlegende Investoren im Bereich Energie das volle Potenzial der Kursgewinne ausnutzen, die bei einem Engagement ohne Währungsabsicherung verloren gehen können.“



Nitesh Shah fasst zusammen: „Der US-Dollar hat in den letzten drei Quartalen 2020 an Wert eingebüßt und viele Investoren erwarten aufgrund der steigenden Verschuldung der US-Regierung eine weitere Abwertung des US-Dollars. Eine Abwertung des US-Dollars wird für die Rohstoffpreise in US-Dollar generell als positiv betrachtet. Die Euro-Währungsabsicherung ermöglicht es den Investoren, im Umfeld eines schwachen US-Dollars das volle Potenzial ihres Engagements auszunutzen. Selbst wenn ein Investor kein spezifisches Währungsengagement anstrebt, kann ein abgesichertes Engagement die Unsicherheit von Währungsschwankungen abmildern.“



Produktinformationen

Anteilsklasse

MER

Börse

Handels-währung

Börsen-kürzel

ISIN

WisdomTree Energy Enhanced – EUR Daily Hedged

40

Xetra

EUR

WNRG

XS2284324667



3 OPEC+ bezieht sich auf die Organisation Erdöl-exportierender Länder und ihre Bündnispartner.

4 WisdomTree, Stand: 29. Januar 2021

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.