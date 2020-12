WisdomTree führt kostengünstiges Gold-ETC (WGLD) ein

WGLD ist mit verantwortungsvoll beschafften Goldbarren besichert

London, 3. Dezember 2020 – WisdomTree, Sponsor von Exchange Traded Funds („ETF“) und Exchange Traded Products („ETP“), gab heute die Markteinführung eines neuen kostengünstigen, physisch besicherten Gold-ETPs bekannt. Das WisdomTree Core Physical Gold ETP (WGLD) wurde heute an der Londoner Börse mit einer Management Expense Ratio (Verwaltungskostenquote) von 0,15 % notiert. Die Investoren erhalten damit eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit zur Teilnahme am Goldmarkt und eine Rendite, die den Schwankungen des Gold-Spotpreises entspricht.

WisdomTree Core Physical Gold ist zu 100 % von Gold in Einzelverwahrung besichert, das im Namen von WisdomTree von der Verwahrstelle in sicheren Tresoren in London aufbewahrt wird. Das neue ETP profitiert von der Tradition und dem umfassenden Know-how von WisdomTree bei der Entwicklung physisch besicherter ETPs wie auch von der mehr als zehnjährigen Erfahrung des Unternehmens mit Gold-ETPs. WisdomTree brachte 2003 das weltweit erste physisch besicherte Gold-ETP[1] auf den Markt. Mit einem verwalteten Vermögen im Bereich Gold-Produkte von derzeit 17 Milliarden USD[2] ist das Unternehmen der führende Anbieter von Gold-ETCs in Europa.

Alexis Marinof, Head of WisdomTree Europe, kommentiert: „WGLD ergänzt unser umfangreiches Gold-ETP-Angebot, das die umfassendste physische Gold-ETP-Reihe in Europa beinhaltet – somit können die Investoren das für sie genau richtige Engagement wählen. WGLD wird durch physisches Gold besichert, das in Tresoren in London – dem liquidesten Goldmarkt der Welt – gelagert wird, und verfolgt die Allokation von verantwortungsvoll beschafftem physischen Gold. Als Marktführer für Gold-, Edelmetall- und Rohstoff-ETPs liegt unser Fokus weiterhin auf dem Aufbau eines differenzierten Produktangebots und der Entwicklung herausragender Lösungen für Investoren.“

WisdomTree bietet Europas vielfältigste Gold-ETPs und WGLD ist der Neuzugang, der die 11 bereits vorhanden Gold-Produkte von WisdomTree ergänzt. Zu ihnen gehören die kostengünstige Lösung WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBS), physisch besicherte, währungsgesicherte, synthetische ETPs wie auch gehebelte und inverse Engagements, die die Bedürfnisse verschiedener Investoren in ganz Europa erfüllen.

WGLD beinhaltet wichtige Merkmale des marktführenden Gold-ETP-Angebots von WisdomTree, wie etwa die Möglichkeit einer Rücknahme gegen physisches Gold. Das ETP zielt auf eine Allokation in verantwortungsvoll beschaffte Goldbarren ab und fördert damit die hohen ethischen Standards, die für das ETP gelten.

Von WisdomTree in Auftrag gegebener und von CoreData durchgeführter Research[3] ergab, dass mehr als einer von drei (37,5 %) der befragten professionellen Investoren beabsichtigt, seine Goldallokation in den nächsten 12 Monaten zu erhöhen. Obwohl sich die Goldpreise von ihren Rekordhochs im August 2020 zurückgezogen haben, besteht bei den Investoren weiter hohes Interesse. Das Edelmetall hat sich mit einer Rendite von 20%[4] dieses Jahr besonders gut entwickelt.

Nitesh Shah, Director, Research, Europa, WisdomTree fügt hinzu: „Gold kann in Portfolios mehrere Rollen übernehmen und hat, besonders in Zeiten bisher noch nie da gewesener geldpolitischer Lockerungen und Konjunkturprogramme, eine strategische Allokation in den Kernbeteiligungen eines Investors verdient. Die Diversifizierungsvorteile von Gold haben den Investoren im bisherigen Verlauf des Jahres 2020 dabei geholfen, Volatilität und Unsicherheit abzumildern. Dies hebt hervor, wie wichtig eine Beteiligung an dieser sicheren Anlage in den Portfolios ist. Künftig wird sich die Aufmerksamkeit der Investoren erneut auf die Inflation richten und damit ebenfalls auf einen wirksamen Schutz, um einen Wertverfall ihrer Portfolios zu verhindern. Auch 2021 könnte das Edelmetalle wieder hohe Renditen erwirtschaften.“

Produktinformationen

Anteilsklasse

MER

Börse

Handels-währung

Börsen-kürzel

ISIN

WisdomTree Core Physical Gold

0,15 %

LSE

USD

WGLD

JE00BN2CJ301



Über WisdomTree

WisdomTree Investments, Inc. ist ein Sponsor von Exchange Traded Funds („ETF“) und Exchange Traded Products („ETP“) sowie ein Asset Manager mit Sitz in New York und Niederlassungen in den USA und Europa (gemeinsam „WisdomTree“). WisdomTree bietet Produkte in den Bereichen Aktien, Festverzinsliche, Währungen, Rohstoffe und alternative Strategien an und verwaltet derzeit weltweit ein Vermögen von rund 63,8 Milliarden USD. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wisdomtree.com oder folgen Sie uns auf Twitter @WisdomTreeETFs.

WisdomTree® ist der Marketingname für WisdomTree Investments, Inc. und seine Niederlassungen weltweit.

[1] WisdomTree akquirierte das weltweit erste physisch besicherte Gold-ETP durch die Übernahme des Rohstoff- und Short-Leveraged-Geschäfts von ETF Securities.

[3] Quelle: CoreData, WisdomTree Pan European Adviser Study 2020

[4] Quelle: LBMA-PM-Preis von 30.12.2019 bis 01.12.2020

