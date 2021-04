WisdomTree erweitert mit Ethereum ETP sein Digital-Asset-Angebot

Ethereum ETP (ETHW) gelistet an der Börse Xetra und SIX



London – 29. April 2021 – WisdomTree, Sponsor von Exchange-Traded Funds („ETF“) und Exchange-Traded Products („ETP“), erweitert mit der Markteinführung eines physisch besicherten1 Ether-ETPs sein Digital-Asset-Angebot. Das WisdomTree Ethereum ETP (ETHW) ist ab heute an der Börse Xetra und an der Schweizer Börse SIX gelistet. WisdomTree bietet nun die preisgünstigsten physisch besicherten Ether- und Bitcoin-ETPs in Europa. Beide ETPs verfügen über eine Gesamtkostenquote von 0,95 Prozent und über einen Europäischen Pass.

WisdomTree Ethereum bietet den Investoren eine einfache, sichere und kostengünstige Möglichkeit für ein Exposure in der Preisentwicklung von Ether, die Heimatwährung des Ethereum-Netzwerks und nutzt dabei eine bewährte Finanzinfrastruktur und Produktstruktur. Die Investoren können damit auf Ether zugreifen, ohne dass sie die Kryptowährung direkt halten, private Zugangsschlüssel aufbewahren oder mit der Blockchain bzw. der Infrastruktur der digitalen Währung interagieren müssen.

Außerdem erhalten sie Zugang zu Speicherlösungen auf institutionellem Niveau, ohne diese selbst bei einer Verwahrstelle einrichten zu müssen. Die Form des ETPs wird von institutionellen Investoren bei der Allokation von digitalen Assets bevorzugt, da sie sich nahtlos in bestehende Portfoliomanagementstrukturen einfügt.

Jason Guthrie, Head of Capital Markets and Digital Assets bei WisdomTree, kommentiert: „Die Erweiterung unseres Digital-Asset-Angebots ist ein bedeutender Meilenstein. Sie spiegelt unsere Verpflichtung wider, institutionellen Investoren innovative Digital-Asset-Lösungen bereitzustellen. ETHW ist ein Best-in-Class-ETP und ergänzt unser marktführendes Bitcoin-ETP. Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Interesse an digitalen Assets sehr hoch ist. Aufgrund dieser zunehmenden Beliebtheit erfüllen institutionelle Investoren ihre Sorgfaltspflicht im Hinblick auf die liquidesten Kryptowährungen. Wir erwarten, dass die Akzeptanz in diesem Bereich zunehmen wird, da die Chance bei digitalen Assets zunehmend attraktiver wird.“

Die Einführung des ETHW ist die neueste Entwicklung auf der Digital-Asset-Plattform von WisdomTree und folgt auf den Europäischen Pass für WisdomTree Bitcoin (BTCW) und seine Notierung an der Börse Xetra. Außerdem ernannte WisdomTree im März 2021 Coinbase zur zweiten Verwahrstelle für WisdomTree Bitcoin. ETHW nutzt ebenfalls den Ansatz mehrerer Verwahrstellen. Dies bietet die Sicherheit, die die Investoren von WisdomTree ETPs erwarten.

Neben Verwahrungslösungen für Investoren auf institutionellem Niveau hat das ETP im Universum der Kryptowährungen neue Dimensionen eröffnet. Dazu zählen beispielsweise der Handel mit höherer Liquidität und Transparenz sowie versiertere Marktteilnehmer, die sich an diesen Produkten beteiligen. Das Modell mit mehreren Verwahrstellen wird die Vernetzung zwischen WisdomTree und dem Kryptowährungsmarkt im Allgemeinen verbessern und möglicherweise bei der zugrunde liegenden digitalen Währung für mehr Liquidität sorgen.

Die Markteinführung von WisdomTree Ethereum spiegelt erneut den Innovationsgeist von WisdomTree wie auch das umfassende Know-how des Unternehmens in physisch besicherten ETPs wider. Investoren, die sich an WisdomTree Ethereum beteiligen, erhalten einen Anspruch auf einen Ether-Betrag. Damit sind sie in der Lage, den Coin-Anspruch jedes Anteils und den Gesamtbetrag an verwahrtem Ether, das dem gesamten Coin-Anspruch entspricht, auf der Website von WisdomTree einzusehen.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, fügt hinzu: „Seit der Einführung des ersten Digital-Asset-ETPs ist das Interesse unter institutionellen Investoren deutlich gestiegen. Die Anlageklasse befindet sich zwar noch in der Anfangsphase, doch 2020 war ein wichtiges Jahr für sie. Institutionelle Investoren werden sich zunehmend des Potenzials bewusst, das digitale Assets in Bezug auf die Portfoliodiversifizierung besitzen. Unsere Digital-Asset-Plattform wächst parallel zur institutionellen Nachfrage. Durch die Aufnahme von ETHW in unser Angebot verfügen wir nun über die Produkte und die Research-Möglichkeiten zur Unterstützung von institutionellen Investoren, die ihre ersten Allokationen in digitalen Assets in Erwägung ziehen oder ihre Engagements diversifizieren möchten.“

Jonathan Steinberg, CEO, WisdomTree, kommentiert abschließend: „Unsere Digital-Asset-Initiative verstärkt und erweitert unser Kerngeschäft und spiegelt wider, was wir als Zukunft des Investmentmanagements betrachten. Die aktuellen Entwicklungen auf unserer Digital-Asset-Plattform verschaffen uns eine gute Position, um erfolgreich zu sein. Außerdem zeigen sie unser Engagement auf diese sich entwickelnde Anlageklasse, die bei institutionellen Investoren weltweit zunehmend in den Vordergrund rückt.“

WisdomTree Ethereum verfügt in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien und Schweden über einen Europäischen Pass.

Produktinformationen

Bezeichnung

TER

Börse

Handels-währung

Börsenkürzel

ISIN

WisdomTree Ethereum

0,95 %

Xetra

EUR

WETH

GB00BJYDH394

WisdomTree Ethereum

0,95 %

SIX

EUR

ETHW

GB00BJYDH394

WisdomTree Ethereum

0,95 %

SIX

USD

ETHW

GB00BJYDH394



Weitere Informationen: https://www.wisdomtree.eu/en-gb/strategies/crypto-currency

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.