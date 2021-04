Wirtschaftlichkeit von Bluestones Projekt wächst enorm

Kaufen, wenn andere Verkaufen und Verkaufen, wenn andere Kaufen, so etwa lautet die Kurzformel für das überaus erfolgreiche Geschäftsmodell von Starinvestor Warren Buffett!

vor diesem Hintergrund sollte einem gerade ein Goldinvestment ins Auge stechen. Denn nach dem schlechtesten Jahresstart seit gut 39 Jahren (zuvor lief nur der Jahresstart 1982 noch schlechter) startet das Edelmetall nun in seine saisonal starke Zeit. Die Stimmung unter den Investoren scheint derzeit überwiegend schlecht. Nur wenige Goldbullen wagen sich aus der Deckung. Umso besser passt das Geschäftsmodell des Starinvestors Buffett mit seiner Bearkshire Heatheway das lautet: „Sei gierig, wenn andere ängstlich sind, und sei ängstlich, wenn andere gierig sind!“

Nur besser als auf den Goldmarkt kann man diesen Leitspruch vermutlich auf Bluestone Resources (WKN: A2DSHJ / TSX-V: BSR) übertragen. Erfolg ist planbar, sagen die einen. Andere wiederum bestehen sogar darauf, dass Erfolg vorhersehbar ist. Für Bluestone Resources sein ‚Cerro-Blanco‘-Projekt im Südosten Guatemalas trifft wohl beides zu. Darauf jedenfalls lässt die jetzt eingereichte vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie für die 100 % eigene Lagerstätte schließen. Diese beinhaltet nicht weniger als drei Superlative:

Zum einen wurden die Unzen der Goldressource verdoppelt, was zum anderen auch mit dem Produktionsprofil gemacht wurde! Der Nettogegenwartswert konnte obendrein sogar verdreifacht werden.

Weitere ‚WOW‘-Effekte der vorläufigen ‚Cerro-Blanco‘-Wirtschaftlichkeitsstudie sind neben der sensationellen Verdreifachung des Nettogegenwartswert (NPV von 5 %) auf 907 Millionen USD nach Steuern auch die vorläufige Bewertung der Wirtschaftlichkeit sowie noch weitere Highlights wie ein dickes Produktionsplus! In der Spitze wird die Produktion der Mine 334.000 Unzen erreichen. Im Jahresdurchschnitt werden es über die bisherige 11-jährige Lebensdauer der Mine bemerkenswerte 231.000 Unzen Gold sein.

Auch das ‚LOM‘ ist sehr attraktiv, da während der Lebensdauer der Mine (‚Life of mine‘) das Produktionsvolumen etwa 2,4 Millionen Unzen Gold und 10,3 Millionen Unzen Silber erreichen wird.

Zudem wurden richtig rentable Ressourcen definiert! Insgesamt rund 3 Millionen Unzen Gold (Au) und 13,2 Millionen Unzen Silber (Ag) in den hochwertigen ‚gemessenen und angezeigten‘-Kategorien! Diese sind in 61,5 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlich 1,5 g/t Au und 6,7 g/t Ag beherbergt.

Quelle: Bluestone Resources

Auch die extrem niedrigen Gesamtproduktionskosten von im Schnitt nur 642,- USD pro produzierte Unze Gold über die gesamte Lebensdauer der Mine machen richtig Spaß!

Freiheit für den Cash, möchte man angesichts der hervorragenden Zahlen sagen! Denn pro Jahr beträgt der durchschnittliche freie Cashflow rund 186 Millionen USD, was übrigens fast genau der derzeitigen Marktkapitalisierung des Unternehmens entspricht, der sich über das bisherige Minenleben sogar auf insgesamt rund 2 Milliarden USD summiert. Reichlich Geld also, um richtig Rendite zu machen, und das schon bei angenommenen Gold- und Silberpreisen von nur 1.550,- USD je Unze bzw. 20,- USD je Unze!

Von einer fleißig fließenden internen Liquidität: kann man getrost sprechen, wenn man mit einem sehr guten internen Zinsfuß von 28,5 % nach Abzug der Steuern arbeitet, wie Bluestone Resources!

Und wie wir weiterwissen: aller Anfang ist Kapital! Und genau dieses beträgt nur rund 548 Millionen USD, was eine Nachsteuer Amortisationszeit von nur 2,6 Jahren ermöglicht!

Quelle: https://bluestoneresources.ca/_resources/pdfs/Cerro-Blanco-FINAL-PEA-Apr13-GMS.pdf



Fazit: Tieferes Verständnis für oberflächennahes Hochgradiges

Mit der jetzt eingereichten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie steigt für Bluestone Resources (WKN: A2DSHJ / TSX-V: BSR) nicht nur die Prosperität von ‚Cerro Blanco‘, sondern zunächst auch das Verständnis darüber, wie sich die oberflächennahe, hochgradige Mineralisierung noch besser verstehen und effizienter erschließen lässt und die Mine innerhalb ihrer Lebensdauer letztlich noch besser ausbeuten lässt.

Nutzen sollte man unserer Meinung nach die noch immer deutlich zu niedrigen Aktienkursen für Käufe, beziehungsweise Zukäufe. Die sich nochmals deutlich verbesserten Ausgangsdaten für das Unternehmen die Mine rechtfertigen unserer Meinung nach, deutlich höhere Aktienkurse.

Quelle: Stockcharts.com

Mit dieser Meinung stehen wir allerdings nicht alleine dar, denn auch die Charttechniker, die die Aktie nach dem Ansatz des Point and Figure-Chart-Musters analysieren sehen deutlich höhere Kurse. Bis auf 8,50 CAD kann die Aktie ihrer Meinung nach steigen, wo dann erst ein stärkerer Widerstand zu erwarten sei.

Wem das Preisziel der Point and Figure-Chart-Analysten von 8,50 CAD zu hoch anmutet, da die Aktie derzeit bei gerade einmal rund 1,60 CAD notiert, kann sich als Orientierungshilfe den Bewertungen der fünf Analysten bedienen, die das Unternehmen Covern. Denn das liegt im Mittel bei 4,50 CAD, und damit fast genau 50 % unter den 8,50 CAD der Point and Figure-Charttecchniker!

Quelle: Bluestone Resources

Die derzeitige Marktkapitalisierung von Bluestone von aktuell nicht einmal 227 Mio. CAD ist schon nahezu lachhaft günstig, wobei das Unternehmen noch über einen hohen Cashbestand von etwa 62,5 Mio. CAD verfügt. Damit sind annähernd 30 % der Marktkapitalisierung mit Bargeld hinterlegt! So sehen unserer Meinung nach echte Schnäppchen aus.





Quellen: Bluestone Resources, Swiss Resource Capital AG, Rohstoff-TV und Commodity-TV.

