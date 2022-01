Die Wirkung von Energie auf den Goldpreis

Ein wichtiger Indikator für die Weltwirtschaft ist das preisliche Verhältnis von Gold zu Öl

Beide Rohstoffe werden in US-Dollar gerechnet. Fällt der Dollar, steigen normalerweise die Rohstoffe im Preis. Daneben sind Gold und Öl durch das Phänomen Inflation verbunden. Energie macht rund ein Drittel des Verbraucherpreisindex (CPI) aus, damit wirkt sich ein höherer Ölpreis auf die Inflation aus. Führen nun höhere Ölpreise zu einer steigenden Inflation, kaufen Anleger vermehrt den traditionellen Inflationsschutz Gold.





Viele Industrien sind abhängig von Erdgas, Benzin und Diesel, auch der Goldbergbau. Steigen die Kosten aufgrund hoher Kraftstoffkosten, dann kann die Goldproduktion sinken und damit den Goldpreis nach oben treiben. Denn angefangen vom Bau einer Mine über die Arbeit bis zur eigentlichen Produktion wird Energie benötigt. Von einer deutlichen Steigerung der Ölproduktion in den kommenden Jahren ist nicht auszugehen. Da droht dann ein Energiedefizit. Die grünen Technologien werden nicht so schnell alle Probleme lösen können. Und in einer Umgebung mit Energieknappheit treibt es die Investoren in die Sicherheit von Edelmetallen wie Gold.





Manche beobachten die Gold-Öl-Ratio. Wenn der Wert etwa bei 20 liegt, bedeutet dies, dass für eine Unze Gold 20 Barrel Öl (ein Barrel ist 159 Liter) gekauft werden können. Inwieweit die Ratio vom gelben und vom schwarzen Gold für Preisvoraussagen taugt, können sich Interessierte ja zu Gemüte führen. Fakt ist mit einem Goldinvestment ist man aktuell bestimmt nicht schlecht beraten. Zum Beispiel in Skeena Resources. Bestens finanziert belebt das Unternehmen die Minen Eskay Creek (laut Vormachbarkeitsstudie 4,57 Gramm Goldäquivalent je Tonne Gestein im Tagebau) und Snip in British Columbia wieder. Karora Resources ist bereits erfolgreicher Produzent mit seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien. Eine Produktion von rund 200.000 Unzen Gold ist bis 2024 anvisiert.





