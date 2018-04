Wirecards anhaltend positive Meldungen zeigen Wirkung

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Im Rahmen der guten Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr konnte der Vorstand der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060 / OTC-Symbol: WRCDF) auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2018 um 10 Mio. EUR erhöhen. Binnen weniger Tage konnte Wirecard zuerst die 100,- EUR Marke durchbrechen um schon kurz darauf ein neues Allzeithoch bei knapp 112,- EUR zu markieren.Nahezu regelmäßig kann das Unternehmen neue positive Meldungen vorweisen, so jüngst die Ausweitung der langjährigen Partnerschaft mit EMP, Europas führendem E-Commerce-Unternehmen im Bereich Rock & Entertainment Merchandising.

Durch die Zusammenarbeit werden im bestehenden EMP-Onlineshop die von Wirecard seit neun Jahren abgewickelten Kreditkartenzahlungen um alternative Zahlungsmethoden ergänzt. So können Onlinekunden ab sofort auch per ‚iDeal’ oder ‚BCMC’ zahlen. In den Niederlanden wurde im vergangenen Jahr von 84% der Online-Kunden die Zahlungsmethode ‚iDeal’ genutzt und zeigt die europaweit zunehmende Bedeutung für alternative Zahlungsmethoden. Wirecard ergänzt das bestehende Angebot daher mit neuen digitalen Bezahloptionen.

Manfred Zimmer, Head of Financial Accounting & Reporting bei EMP, kommentierte: „Vor allem bei jüngeren Zielgruppen ist der Bedarf nach mehr Flexibilität im Bereich von digitalen Zahlungsprozessen sehr hoch. Wir kooperieren bereits seit vielen Jahren mit Wirecard und vertrauen dabei auf die Expertise unseres Partners. Daher freuen wir uns auf die zukünftige Erweiterung unserer Partnerschaft.“

Christian Reindl, Executive Vice President Sales Consumer Goods bei Wirecard, fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Kundenbeziehung mit EMP weiter auszubauen, indem wir die angebotene Payment-Palette stets um neue, bei Konsumenten beliebte Bezahlmethoden ergänzen. Es gehört zu unserer Kernkompetenz, internationale Sales-Strategien unserer Kunden über alle Kanäle hinweg auf einer digitalen Plattform zu unterstützen.“

Auch das Wearables-Unternehmen Fitbit kooperiert mit Wirecard, um kontaktlose Zahlungen über Fitbit Pay anzubieten. Dadurch werden schon in den kommenden Wochen alle ‚Fitbit-Pay’-Kunden in Europa von Wirecards Flagship-Produkt ‚boon’ profitieren. Kunden in Italien, Irland, Spanien, der Schweiz und Großbritannien können schon ab jetzt ihre digitalen ‚boon’-Karten (funktionieren unabhängig von Banken und Netzbetreibern) zu ‚Fitbit Pay’ hinzufügen und mit ihren ‚Fitbit-Ionic’- oder Fitbit-Versa-Smartwatches an allen Mastercard-Kontaktlos-Akzeptanzstellen sicher bezahlen. Über eine Tokenization-Plattform wird gewährleistet, dass die Karteninformationen eines Nutzers niemals an Händler oder Fitbit weitergegeben werden. Nutzer können so ihre physischen Geldbörsen und ihre Smartphones zu Hause lassen.

Georg von Waldenfels, Executive Vice President Consumer Solutions bei Wirecard, sagte: „Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Fitbit, durch die wir unseren Kunden noch mehr Flexibilität und Freiheit bei der Auswahl ihrer bevorzugten Geräte für den Einsatz ihrer digitalen ‚boon’-Karten bieten können. ‚boon’-Kunden können jetzt beim Sport ihre Smartphones zu Hause lassen, ohne im Alltag eingeschränkt zu sein.“

Neben internationalen Kooperationen können auch Meldungen aus Heimat die Anleger begeistern. So konnte Wirecard eine Partnerschaft mit Gameforge, einer international tätigen Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Karlsruhe, bekannt geben. Gameforge vertreibt rund 20 Spiele in über 75 Ländern und zählt über 450 Millionen registrierte Nutzer.

Wirecard übernimmt in der Partnerschaft die komplette Abwicklung von Kreditkartenzahlungen; hierdurch profitieren die Nutzer von Gameforge nun von reibungslosen Zahlungsvorgängen. Laut einer VuMA-Umfrage werden alleine in Deutschland von rund 2,1 Mio. Gamern Onlinespiele konsumiert. In 2017 betrug der Umsatz der Branche bereits 3,35 Mrd. EUR - Tendenz steigend.

Andreas Schulze, Director of Payments bei Gameforge, sagte: „Der Grund für unseren Erfolg liegt im kontinuierlichen Streben, unseren digitalen aktiven Kunden die besten Technologielösungen zu bieten und dadurch das Kundenvertrauen aufrechtzuerhalten. Dank Wirecard können wir eine reibungslose digitale Customer Journey auch beim Bezahlvorgang ermöglichen.“

Dem fügte Boris Bongartz, Head of Sales Digital Goods bei Wirecard, hinzu: „Wir sind stolz über Kooperation mit Gameforge. Der Online-Gaming-Markt ist ein innovatives und sehr schnell wachsendes Feld. Als weltweit etablierter Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie sind wir froh, Gameforge mit einem flexiblen und sicheren Bezahlservice zu unterstützen und somit unsere Kundenbasis in der Online-Gaming-Branche zu erweitern.“





