Wirecard: Auch der zweite Test scheint zu halten!

In den vergangenen Handelswochen hatten wir bereits mehrfach über die charttechnische Entwicklung des Zahlungsabwicklers (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) berichtet. Die Aktie befindet sich seit Mitte des Jahres in einer neuerlichen Aufwärtsbewegung, welche an der Unterseite durch die 35-Tage Linie (violett) gestützt wird. Nachdem Wirecard bereits am 25.10.17 (blauer Kreis) diese Zone erfolgreich testete (siehe Chart), scheint nun auch das gestrige Anlaufen dieser Supportlinie den weiteren Kurseinbruch der Aktie zu stoppen. Wirecard drehte bereits intraday wieder nach oben ab und kann dies heute auch bestätigen. Aktuell zeigt sich die Notierung behauptet bei 83 Euro. Wir würden deshalb weiter entsprechende StopMarken für bestehende Longpositionen knapp unter dieser Linie platzieren und diese schrittweise nach oben nachziehen.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.