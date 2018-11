Wirecard – zurück zum Sommerglück

Manchmal könnte Börse so einfach sein. Für viele Beobachter war die Aufnahme von Wirecard in den DAX das ultimative Ausstiegssignal nach einer beeindruckenden Rally. Wer die Aktie am Tag der Aufnahme in den DAX verkaufte oder gar Short-ging erwischte nahezu das Top. Das können wir nicht behaupten, jedoch fahren wir mit unserem Discount-Put im Favoritendepot derzeit sehr gut. Für die Credit Suisse sollte man die 200er-Marke jedoch nicht aus dem Auge verlieren. Offensive Anleger setzen dies mit dem Turbo-Bullum. Übrigens: Bei Flatex zahlen Sie für den Morgan Stanley-Knockout nichts, sondern erhalten sogar zwei Euro gutgeschrieben. Möglich durch eine Jubiläumsaktion – mehr dazu hier…

Ebenfalls spannend ist der Discount-Call HX4Y02 und der Capped-Bonus HX2HB7. Nun zur Einschätzung: Die Schweizer Bank hat die Einstufung für Wirecard nach Quartalszahlen auf “Outperform” mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Ergebnisse seien solide, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das beschleunigte Wachstum des Zahlungsdienstleisters sei ermutigend. Allerdings habe der Marktkonsens wie so oft dem verbesserten Ausblick des Unternehmens bereits entsprochen.