Wirecard – zurück auf Los

Bei Wirecard ging’s am Freitag wieder unter 130 Euro. Bei der UBS senkt man ebenfalls das Kursziel. Die Begründung geht nach Asien. Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wirecard von 176 auf 160 Euro gesenkt. Analyst Hannes Leitner begründete dies in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem Bewertungsabschlag angesichts der Unsicherheiten rund um die Geschäftsprozesse des Zahlungsabwicklers und die laufenden Untersuchungen in Singapur. Leitner blieb aber bei seiner Einstufung mit “Buy”. Wir haben uns am Freitag mit einem weiteren Trade zurück gehalten.

Dabei war Wirecard für aktive Anleger in den letzten Wochen ein Traum. Wir bei Feingold Research haben den Titel im Exklusivbereich daher sehr häufig empfohlen – die Vorgehensweise ist dabei sehr einfach. Die Wogen bei Wirecard schlugen sehr hoch, ein ständiges hin und her, in dem wir insgesamt 4 mal Short und 5 mal Long gegangen sind. Glücklicherweise war kein Flop dabei, wie unsere Abonnenten erfahren haben. Am 2. Mai gab es den 11 erfolgreichen WDI-Trade in Folge – ein Tradertraum, der aber Hilfe eben genau vom Markt bekommt – von der Psychologie, die wir stark nutzen. Wie kann das sein?

Wir packen eine Aktie wie Wirecard komplett anders an, in dem wir vor allem psychologisch an die Sache herangehen. Denn die Aktie bewegt sich von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt, hier sind nach wie vor sehr starke Emotionen im Spiel. Wenn zu viel negatives Momentum in den Kursen aufgetreten ist, gehen wir Long und wenn zu viel Positives in den Kursen steckt, dann wechseln wir auf die Short-Seite.

Aktuell haben wir im Exklusivbereiche nach dem Kursanstieg in Folge des neuen Ankerinvestors Softbank sowie zahlreichen Heraufstufungen und Bestätigungen eine Short-Position aufgebaut. Das Momentum ist wieder äußerst positiv. So hat HSBC zum Beispiel sein Kursziel von 170 auf 190 Euro angehoben. Goldman Sachs hat das Kursziel bei 230 Euro belassen und den Zahlungsdienstleister auf seiner Conviction Buy-List behalten. Die meisten Analysten haben den Titel mit Kaufen bewertet und hohe Kursziele deutlich jenseits des aktuellen Kursniveaus ausgerufen.

Short-Position eröffnet

Doch der große Befreiungsschlag nach der Bilanzpressekonferenz blieb aus. Die FT (Financial Times) könnte jederzeit mit einer neuen Meldung um die Ecke kommen. Die jüngsten Vorwürfe waren doch sehr gewichtig. Es bleibt abzuwarten, ob sich größere Akteure wieder gegen die Aktie positionieren. Unserer Meinung nach läuft die Erholung der Aktie derzeit aus. Wir hatten daher unser Short-Handwerkszeug eingesetzt und eine Position im Turbo-Bear HX7PJU von HVB Onemarkets mit Hebel 7,5 eröffnet. Der Knock-out liegt bei 153 Euro. Mittlerweile bei 130 Euro wurde auch diese Position wieder geschlossen. Nächster Trade – dann im Exklusivbereich für Sie.

Gerade für Vieltrader gilt es übrigens, die Kosten im Griff zu haben. Damit hin und her die Taschen nicht leer macht. Über die floribus App bietet die HVB hier ein Cashback-Programm an, bei dem Händler ab Ordergrößen von 1.000 Euro ihre Ordergebühren erstattet bekommen – bis zu 250 Euro im Monat. Sparen können Anleger auch mit unserer No-Fee-Liste, in der alle Angebote zusammengefasst sind. Wer Lust und Geschmack am Exklusivbereich gefunden hat, der auch unser Tradingdepot beinhaltet, das seit Jahresbeginn trotz vorsichtiger und sehr behutsamer Herangehensweise mit Absicherungspuffer plus 15 Prozent aufweist, kann sich hier anmelden: https://www.feingold-research.com/videonewsletter/ Übrigens: das passende Handwerkszeug auf der Longseite ist der Turbo mit der WKN CP8Z6V, der einen Hebel von rund 7 aufweist. Nur, falls die WDI mal wieder für long interessant wird;-).