Wirecard - wollen die Chinesen 25 Prozent kaufen?

Gerüchte sind an der Börse das Futter für steigende Kurse. Bei Wirecard hatten wir unser Ziel rausgegeben, die Aktie um 200 Euro auf der Short-Seite zu erwischen. Zuviel Positives scheint dann eingepreist, es wird abenteuerlich bei Kurs-Umsatz-Multiple von fast 12. Nun sollen laut der chinesischen Webseite Betaville die Chinesen Interesse haben, 25 Prozent zu kaufen an Wirecard. Eine Geschichte in der WIWO dagegen fassen wir Euch in den nächsten Tagen mal zusammen – Stichwort Geschmäckle. Sehr interessant bei Wirecard sind weiterhin die Discounter GM3715 und GM371A. Trader greifen zum Bull MF6QVH und Bear HX39KK als Handwerkszeug. Wie gesagt, je näher die 200 rückt und der DAX-Aufstieg, desto näher rückt das Partyende aus unserer Sicht.Wir blicken auf die Einschätzung der IG-Experten.

Die Wirecard AG ist mittlerweile der wertvollste deutsche Finanzdienstleister an der Börse. Mehr wert als jede deutsche Großbank. Wirecard AG nie gehört? Das Unternehmen in Aschheim bei München verdient sein Geld mit der neuen Welt des Geldes. Ob Bezahlen per Smartphone im Bus oder Geschäft oder Einkaufen im Internet. Wirecard wickelt weltweit die ganze Bandbreite elektronischer Bezahlvorgänge ab. Immer mehr Menschen nutzen digitale Möglichkeiten. Bei Wirecard nahm die Zahl der abgewickelten Zahlungen allein im ersten Halbjahr um fast die Hälfte zu. Ähnlich stark stieg der Gewinn. Die schon guten Prognosen wurden noch weiter angehoben. Die Wirecard-Aktie vollzog einen Freuden Sprung um fast 10 % im heutigen Handel.

Boom des bargeldlosen Zahlens?

Laut Prognosen wird das bargeldlose Zahlen in den nächsten beiden Jahren jährlich weltweit um etwa um durchschnittlich 11 % zunehmen. Im Vergleich dazu ist in Asien mit gut 30 % das Wachstumstempo dreimal so hoch. Die westlichen Industriestaaten hinken hinterher. Weil Verbraucher zum einen die Sicherheit fürchten, Banken zudem in unflexiblen Strukturen gefangen sind.

Quelle: World Payments Report 2017

Wirecard mehr wert als Deutsche Bank

Mit dem satten Kursplus wird Wirecard mit 20,36 Mrd. Euro an der Börse bewertet. Überholt damit um einige Millionen die bisher wertvollste deutsche Bank, die Deutsche Bank (20,34 Mrd. Euro). Die Commerzbank AG ist im Vergleich nur noch halb so viel wert (10,25 Mrd. Euro). Die Commerzbank muss sogar mittlerweile um den Abstieg aus der ersten Börsenliga zittern. Stattdessen könnte Wirecard den Platz der Commerzbank vielleicht schon Anfang September einnehmen. Wenn der deutsche Aktienindex neu sortiert wird.

Wirecard liegt knapp vorne

Quelle: DailyFX Research, Thomson Reuters