Wirecard – wie kommen die 19 Milliarden zustande?

Der Höheflug der Wirecard-Aktie wurde mit dem Oktober-Beben an den Börsen gestoppt. Wie nachhaltig fragt sich nun mancher Aktionär? Eine neue Studie wirft deutliche Fragen an den Zahlen bei Wirecard auf. Wie kommt man auf die 19 Milliarden Euro an Umsatz, die man in Deutschland angeblich derzeit erwirtschaftet. Die Studie erhalten Sie exklusiv in unserem Exklusivbereich. Dort gab es am Mittwoch auch die jüngste Auswertung unserer Depots. Das Favoritendepot notiert 11 Prozent im Plus seit 01.01.2018. Mit dabei – zwei Produkte auf Wirecard. Anmelden können Sie sich hier. Ein schöner Bonus auf Wirecard läuft unter, ebenfalls interessant ist der Inliner