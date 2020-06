Wirecard - was nun, Herr Braun?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Noch 10 Tage bleiben Wirecard bis zum großen Showdown am 18.06. Derzeit bleibt der Ausgang völlig offen und damit auch die Zukunft der Aktie. Sollte EY Wirecard den Jahresabschluss 2019 ohne Mängel testieren, könnte es zu einer massiven Aufwärtsbewegung kommen. Die Shortseller wären wohl erstmal verstummt und müssten den Rückzug antreten. Im Fokus steht mittlerweile auch Markus Braun. Seine Rolle als Mastermind bei Wirecard wackelt beträchtlich und sein Kopf wackelt nicht nur intern, wie man in der Presse sieht. Dabei ist völlig offen, wie Wirecard ohne Braun aussähe? Wie erörtern diese Perspektiven ausführlich in unserem Börsenbrief, den Sie hier testen können. Unser aktuelles Video zum Aktienmarkt und der Rally beim DAX finden Sie hier. Dort erklären wir, warum man nun kurzfristig geduldig sein muss.