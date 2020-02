Wirecard – was fangen wir mit dieser Zahl an?

Wirecard mit Ziel 136 Euro – dies sagt heute die UBS. Damit liegt man rund 50 Euro unter dem durchschnittlichen Kursziel. Wie weit wahrer Wert aus Analystensicht und aktueller Wert beeinflusst von der Sonderprüfung auseinander liegen zeigt eine weitere, sehr wichtige Zahl. Doch dazu weiter unten mehr. Denn – wir besprechen auch Wirecard in unserem Trainingstag Basic ganz ausführlich, gehen das durch, schulen Sie und machen Sie fit für die nächsten Börsenjahre. Natürlich mit noch viel mehr wie Sentiment, techn. Indikatoren, Psychologie, News-Trading, Timing, Vermögensaufbau, Depotwahl – alles, was für aufgeklärte Einsteiger und Börsianer ist. Und leicht fortgeschrittene. Unter info@feingold-research.com gibt es alle Informationen zum Tag im Februar und März, zur Uhrzeit, zu dem, was Sie mitbringen müssen und zum Preis uvm. Mailen Sie uns gern.

Nun zurück zu WDI: Spätsommer 2019 gab es die letzte negative Einschätzung zu Wirecard. Danach – nur Kauf- oder Halteempfehlungen. Bei den meist geshorteten Aktien gibt man sich mit Varta die Klinke in die Hand. Wie stark dies momentan aussieht besprechen wir morgen im Video im Abobereich. Dazu stehen nächste Woche Zahlen bei Wirecard an. Extrem komplex zu handeln aufgrund der Volatilität. Man kann unfassbar viel falsch machen und dazu nur eine Zahl, damit Sie uns verstehen:

Der Call-Optionsschein auf Wirecard CU029M hat eine eingepreist, implizite Volatilität von 51. Kostet – 1,66 Euro. Wenn NUR die Volatilität fällt auf 25, was noch erhöhtes Level für einen DAX-Wert wäre, dann fällt der Schein NUR aufgrund der Volatilität auf 83 Cent. Exakt 50% MINUS wäre das. Sie sehen – Volatilität zu versehen ist für Sie unfassbar wichtig. Sie bringt bares Geld oder kostet Sie Rendite.