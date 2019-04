Wirecard – verkaufen ist eigentlich kaufen…

Wirecard, immer wieder Wirecard. Fällt Ihnen etwas auf bei den Analysteneinschätzungen? Alle sind positiv, man findet keine große Bank mit Bedenken. Doch eine. Doch deren “verkaufen” ist gar kein echtes verkaufen. Denn wenn die Aktie bei 108 notiert sind 115 als Ziel etwas anderes. Wir sehen die Aktie als prima Tradingtitel an, mehr ist es erstmal nicht. Aber was heißt das schon – sie ist mit der beste Tradingtitel, den man sich denken kann. Deshalb liebe Freunde von Feingold Research, damit Sie unseren Tradingstil nachvollziehen können – ausnahmsweise mal eine Depotaktion aus dem Exklusivbereich für Sie zum Nachvollziehen einige Minuten später heute früh: Zum Handelsstart haben wir die ST9VX6, einen Wirecard short (alternatives Papier DDW57M), antizyklisch ins Tradingdepot genommen an diesem Mittwoch. Möge er so laufen wie unsere Long-Papiere, die zwischen 100 und 300 Prozent Plus abwarfen;-). Übrigens – auch der Discount-Put MF92US ist mit 55 Prozent Seitwärtsrendite bis Juni 2019 ein Knaller.

Die konkrete Prognose mit Ziel 115 war: Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Wirecard auf “Verkaufen” mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Untersuchungsbericht zu angeblichen Bilanzunregelmäßigkeiten habe den Zahlungsabwickler weitgehend entlastet, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf seine Bewertung habe der Bericht keinen Einfluss. Friebel änderte an seinen Schätzungen nichts.

Nun zu einer Prognose der Marke “nun ja..”Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Wirecard nach Ergebnissen einer Prüfung angeblicher Bilanzunregelmäßigkeiten auf “Buy” mit einem Kursziel von 230!! Euro belassen – fast 100 Prozent Kursplus angesagt. Mit Blick auf den Anbieter von Bezahlsystemen gab viel Aufruhr um relativ wenig Inhalt, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wirecard werde in einer externen Untersuchungen entlastet und die tatsächlichen Folgen davon eher nebensächlich. Zu 230 Euro als Ziel sagen wir erstmal nichts. Wir fassen es in einem Video zusammen später.