Wirecard unter 2 Euro – DAX freundlich

Kurz sah es am Morgen so aus, als würde der DAX seine gesamten bisherigen Kursgewinne wieder abgeben – dann jedoch legte der deutsche Leitindex wieder den Vorwärtsgang ein. Bis zum Mittag klettert der DAX um 1,1% und ringt mit der Marke von 12.300 Punkten. Damit schließt der DAX voraussichtlich auch zum Wochenschluss oberhalb der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie, die aktuell bei 12.157 Punkten liegt.Die mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart ist heute Wirecard – mal wieder. Nach weiteren negativen Meldungen verliert Wirecard 36,50% auf 1,91 Euro. So gehen die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young inzwischen von einem umfassenden, konspirativen Betrug aus. Zudem sollen die Kreditkarten-Riesen Visa und Mastercard bereits überlegen, Wirecard Zahlungen über ihre Netzwerke zu verbieten. Und zu guter Letzt wird Wirecard bereits am 30. Juni aus dem Stoxx 600-Index fliegen.Auch die Lufthansa kämpft als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart heute mit Verlusten von 7,6%. Trotz des gestern bei der Hauptversammlung beschlossenen Rettungspakets über neun Milliarden Euro erwarten die Analysten von Bernstein für die Lufthansa weiterhin schwierige Zeiten. Da die Lufthansa das Paket bis 2023 zurückzahlen müsse, sei nicht auszuschließen, dass die Aktie bald wieder unter Druck gerate.Rege gehandelt wird in Stuttgart zum Wochenschluss auch Cytodyn. Die Aktie des Biotech-Unternehmens legt 14,8% zu und notiert nach einem rasanten Anstieg in der letzten Zeit nun über 6 Euro. Leronlimab, einem Mittel aus dem Hause Cytodyn, wird ein bedeutendes Potential bei der Behandlung von Covid-19 zugeschrieben. Im Juli will das Unternehmen neue Ergebnisse einer Studie mit Corona-Patienten bekanntgeben.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.