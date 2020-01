Wirecard und Varta gefragt – doch was ist mit dem DAX?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Da waren‘s nur noch unter 13.400… Aus der Ruhe beim DAX in den letzten Tagen hat sich inzwischen ein spürbares Minus entwickelt. Kratzte der DAX Ende letzter Woche noch am neuen Allzeithoch bei knapp 13.600 Punkten, notiert der deutsche Leitindex nun deutlich darunter. Nach einem Aufbäumen zu Handelsbeginn bis an die Marke von 13.500 Punkten sackte der DAX im weiteren Tagesverlauf bis auf 12.382 Punkte ab, was einem Minus von rund 0,2 Prozent entspricht. Nichts zu spüren also von einem Rückenwind aus den USA, wo die großen Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq einen Rekord nach dem anderen aufstellen.Für die Schwäche beim DAX sorgen am Donnerstag unter anderem auch die Autowerte. Laut einem Bericht drohen die USA und Präsident Trump wiederholt mit Strafzöllen auf Autos aus der EU. Damit soll der Druck auf die EU-Regierungen im Zusammenhang mit dem Atomstreit mit dem Iran erhöht werden. So ist beispielsweise Die Daimler-Aktie ist am Donnerstag zwar eine der meistgehandelten, gibt jedoch rund 1,3 Prozent ab und notiert bei rund 46,70 Euro. Auch bei Volkswagen und BMW sieht es nicht besser aus – im Gegenteil. Deren Aktien verlieren zeitweise sogar bis zu 2 Prozent und machen dem DAX zu schaffen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.