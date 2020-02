Wirecard und Varta in Problemen

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Sie gehören zu den am meist geshorteten Aktien in Europa und stecken beide in Problemen – Varta und Wirecard. Zu Varta gibt es eine Grafik mit dem immensen Short-Interest im Börsenbrief heute. Bei Varta ist der Aufwärtstrend gestoppt. Über 80 Euro will die Aktie nicht, im Gegenteil. Die 200-Tage-Linie bei rund 77 Euro ist umkämpft, das Sentiment aber klar auf überverkauft weiterhin.



Trader finden einen offensiven Bull unter der WKN GB8478 mit Hebel 10 zum Gegenhalten und bei 75 Euro oder tiefer sollte man dies auch immer wieder tun. Der Gesamtmarkt dagegen scheint reif für einen Rücklauf unter 13.500. Die Vola ist wieder fast unten – mit Put Bei den China-Aktien gilt – in Schwäche zuschlagen, nicht an den starken Tagen. In Schwäche eignet sich bspw. ein Call auf Baidu, WKN GA1QN5. Der DAX lässt sich mit dem Put CU0H1Y sichern und short gehen. Kurze Nadelstiche auf der Long-Seite setzen Sie mit dem Turbo GB8U5U – nicht oberhalb der 13.520.