Wirecard und Tesla - diesen Effekt sollten Sie kennen [...]

Am Freitag wurde Anlegern verdeutlicht, wie schnell die Stimmung an den Märkten drehen kann. Der Crash der türkischen Lira zieht auch in Deutschland seine Spuren. Und in den USA kam Elon Musk zuletzt mit einer völlig überraschenden Idee um die Ecke. Wir haben uns daher bei NTV ausführlich damit beschäftigt, wie Anleger in einem turbulenten Sommer agieren können. Hier finden Sie das Video