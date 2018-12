Wirecard und Steinhoff – jetzt schon gemeinsam…

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Das waren noch Zeiten. Als Wirecard den TecDAX anführte und auch im DAX eine gute Figur machte. Unser Discount-Put im Favoritendepot war nachweislich bei 190 Euro gekauft zu defensiv. Wir hatten den passenden Riecher, doch ein Turbo-Short wäre noch schöner gewesen. Immerhin hatten wir Ihnen im freien Bereich einige vorgestellt. Denn auch am 5.12 taucht Wirecard ganz unten in den Kurslisten auf, flankiert von Steinhoff, die auf 11 Cent zurückfallen. Wirecard kämpft mit der Marke von 130 Euro und damit sind 70 Euro vom Top futsch. Desaströse Leistung in den letzten Wochen. Wer mag, der findet in unserem Exklusivbereich –- Research zu Aktien, die besser bewertet sind. Denn Wirecard hatte genervt mit seiner versuchten Kurspflege der verbalen Art und nun sieht der Vorstandschef seine Aktie täglich tiefer. Immerhin nicht ganz so tief wie bei Staramba, wo der Kurs und der Kommentar der Wirtschaftsprüfer bittere Erinnerungen weckt.

Manch einer in Frankfurt sagt hinter vorgehaltener Hand, dass die Herrn Gaudert von Staramba und Hankir von Savedroid Glück haben, dass Sie mit “normalen” Anlegern ihre Geschäfte durchgezogen haben. Denn ansonsten müsste man sich vielleicht um deren Gesundheit sorgen machen. Oder auch keine Sorgen, je nachdem, wie man es sieht. Der Wert des Token bei Savedroid und der Wert der Aktie von Savedroid sagt jedenfalls eine ganze Menge. Übrigens – zu dem Duo gesellt sich in Sachen Performance auch die Naga Group. Blick auf den Kurszettel sagt alles.