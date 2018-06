Wirecard und Nordex – oben raus, unten rein…

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

…reich wird nur Lloyd Blankfein sein. Diesen Schüttelreim müssen wir einfach liefern, wenn wir auf die Aktie von Nordex schauen. Im Januar 2017 hatte Goldman sie auf der Conviction Buy List, danach ging es nur abwärts. Als im November die Talsohle bei gut 7 Euro erreicht war, setzte man die Aktie auf verkaufen. So können Anleger kein Geld verdienen und deshalb sehen wir die Ankündigung von Wirecard als “Conviction Buy” auch mehr als kritisch bei 140 Euro. Angeblich laut Bloomberg soll Wirecard auch in den DAX – zu 99,5%. Völlig absurd, völlig lächerlich diese Einschätzung – dafür müsste Wirecard beim Börsenumsatz von Rang 31 im April mal eben auf Rang 25 klettern wie ein lieber Kollege von uns im Chat heute früh erklärte. Deshalb – schlagen Sie sowohl bei Wirecard als auch bei Nordex mit Discountern (DD6W73) und Aktienanleihen (DD8FZ5) zu. Seitwärts ist angesichts der Vola eine gute Wahl, vor allem bei Wirecard lassen sich oberhalb 140 Long-Positionen aus unserer Sicht nicht vertreten. Wer gegen den Goldman setzen will, schaut sich zur Absicherung den Put DS3V31 mit Laufzeit Juni 2019 an.

Übrigens -der liebe Kollege war Christian Scheid, ehemaliger Kollege bei Börse Online / FTD und ausgewiesener Kenner der deutschen Börsenszene. Schön, wenn man solche Leute im täglichen Austausch hat.

Gold und Euro bleiben angeschlagen – S&P 500 mit Signal der Stärke

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 05.06.2018:

DAX-Tageschart:

STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CQ397U Basispreis 11.750 13.100 Knock-out-Level 11.750 13.100 Laufzeit 28.06.2018 21.09.2018

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM9S2H DM85NW Basispreis 2.520 3000 Knock-out-Level 2.520 3000 Laufzeit 29.06.2018 30.04.2018

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CQ38QF CQ38RB Basispreis 1250 1420 Knock-out-Level 1250 1420 Laufzeit 27.06.2018 27.06.2018

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN HW9F3H HW9F5G Basispreis 1,15 1,31 Knock-out-Level 1,15 1,31 Laufzeit 28.09.2018 28.09.2018

Trading-Ideen EUR/USD

STEIGEND Fallend WKN DM9UNB DM9URG Basispreis 60,25 70,25 Knock-out-Level 60,25 70,25 Laufzeit 24.05.2018 24.05.2018

Trading-Ideen BrentPosted in: Chart-Show