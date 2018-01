Wirecard und Moonrise kooperieren

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Durch die Partnerschaft mit der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060 / OTC-Symbol: WRCDF) kann Moonrise, ein Jobplattform-Startup von American Family Insurance, kostenfreie und umgehende Zahlungen für Freiberufler anbieten.





Das Versicherungsunternehmen American Family Insurance gründete Moonrise aus der Idee des hauseigenen Innovationstems heraus, um einem Teil ihrer Versicherungsnehmer dabei zu helfen, ihre Finanzen sowohl einfach als auch schnell verwalten zu können. Hierzu wurde ermittelt, wie das Unternehmen seine Partnerbeziehungen und Kundenstamm sowie sein Kapital noch besser nutzen kann. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft von American Family Insurance, einem Versicherungsunternehmen aus Wisconsin mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 23 Milliarden US-Dollar, hilft Moonrise Arbeitgebern durch das vermitteln von Gigs. Hierzu werden verfügbare Jobs per Textnachricht an vorab geprüfte Arbeitnehmer geschickt, welche die erforderlichen Qualifikationen erfüllen.

Durch die Vermittlung von Moonrise können Arbeitskräfte in verschiedenen Dienstleistungsbereichen wie z.B. Verwaltung oder Gastronomie ihr Einkommen aufbessern. Mit Unterstützung von Wirecard werden durch Ausstellung von Zahlungskarten die Gehälter binnen 24 Stunden nach Auftragsabschluss zur Verfügung stehen. Durch diese Partnerschaft kann die Bezahlung noch am selben Tag (für den Arbeitnehmer frei von Gebühren) gewährleistet werden. Das Programm kann durch Integration von Mehrwertdiensten wie z.B. Treueprämien zukünftig erweitert werden.

Laut Kara Kaplan, Mitgründerin und CEO von Moonrise, kann die Verfügbarkeit einer zuverlässigen Belegschaft für Arbeitgeber erfolgsentscheidend sein. Arbeitnehmern wird die Möglichkeit geboten durch Annahme eines Jobs ihre Finanzen aufzubessern. Die Partnerschaft mit Wirecard beschreibt sie wie folgt: „Wirecard ist einer unserer stärksten Partner. Es war einfach, das Projekt umzusetzen, weil sie sofort verstanden haben, was unsere Mission ist.“

Deirdre Ives, Managing Director von Wirecard North America, sagte: „Als treibende Kraft von digitalen Zahlungsprozessen freuen wir uns, den wachsenden Marktanforderungen nach schnelleren, einfacheren Bezahllösungen gerecht zu werden, die sich aus der sich rapide entwickelnden Gig-Economy ergeben. Durch Echtzeit-Zugriff auf Zahlungsoptionen erhalten die Freiberufler mehr Kontrolle über ihre Finanzen und generell immer mehr Autonomie. Dass wir nun in Partnerschaft mit Moonrise diesen Service anbieten, passt perfekt zu unserer Kernkompetenz, die Geschwindigkeit und Effizienz der Zahlungssysteme durch innovative Technologien zu steigern.“





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.

Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung.