Wirecard und Juventus Turin vereint etwas

Was haben Wirecard und Christiano Ronaldo gemein? Neben ein bisschen Größenwahn, sagen wir mal salopp. Nun, sie sind im Favoritendepot bei uns als spekulative Instrumente. Das Depot liegt nunmehr 2018 mitmal so richtig schick vorne. Der Short-Schein auf Juve rennt aber am besten los gerade. Wir liegen schon nach wenigen Wochen bei mickrigem 3er-hebel mit 60 Prozent vorne. Es kam wie erhofft – Juve siegt und es folgt “sell on good news”.– das Depot mit seinen Veränderungen wird nur noch alle 2 Wochen aktualisiert – LIVE dabei sind aber alle Abonnenten unseres Videonewsletters. Das Investment hat sich für 2018 schon gelohnt, jeder dürfte seinen Abo-Preis mehr als drin haben. Der Discount-Put auf Wirecard bleibt übrigens kaufenswert. Heute nehmen wir spannende frische Papiere auf – welche –. Es hat was mit Euro-Dollar, mit Gold im weiteren Sinne und mit Zinsen zu tun.