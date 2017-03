Wirecard und Evotec mit spannenden Zielen

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

MyGate Communications – das ist das Ziel im April für ein Mitglied des Teams Feingold Research. Denn wir wollen uns einmal vor Ort ansehen, wen und was Wirecard so erwirbt und mit wem man zusammenarbeitet. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser auf alle Fälle sieht Wirecard weiter positiv. Nach dem Zukauf in Südafrika bleibt man beim Ziel 65 Euro. Unsere Empfehlung für die Reise zu diesem Ziel – WKN TD8F88, ein Turbo-Call mit Hebel 7. Die Übernahme von MyGate Communications sei strategisch sinnvoll und stärke das Produktportfolio des Zahlungsdienstleisters auf dem afrikanischen Kontinent, schrieb Analyst Lars Dannenberg. In Sachen Relative Stärke fehlt Wirecard noch etwas zum Top, dort führt Leoni, Evotec ist auf Rang 3. Die TD8A25 legt weiter zu, unseren Artikel zum Verdreifacher lesen Sie hier.

In der Finanzmarktrunde haben wir am Mittwoch ausführlich unsere Depot-Strategie und das weitere Börsenjahr 2017 diskutiert - hier die Aufzeichnung…

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL LEONI AG NA O.N. 48,005 0,282 1,224 JENOPTIK AG O.N. 23,465 0,665 1,182 EVOTEC AG O.N. 8,94 1,649 1,174 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 10,475 0,48 1,15 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 116,05 -2,85 1,14 CANCOM SE O.N. 51,77 1,97 1,13 SARTORIUS AG VZO O.N. 81,13 1,3 1,13 SILTRONIC AG NA O.N. 62,08 0,53 1,13 DT.PFANDBRIEFBK AG 11,335 -0,308 1,122 ADIDAS AG NA O.N. 177,95 0 1,12

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL NORDEX SE O.N. 12,97 1,21 0,764 MEDIGENE AG NA O.N. 11,05 0,592 0,865 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 16,165 1,316 0,899 WACKER CHEMIE O.N. 97,32 -0,34 0,91 GFT TECHNOLOGIES SE 17,755 0,509 0,923 SALZGITTER AG O.N. 33,385 0,527 0,935 K+S AG NA O.N. 21,345 1,018 0,937 BILFINGER SE O.N. 35,79 -0,265 0,948 AAREAL BANK AG 34,895 -0,683 0,955 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 4,594 0,174 0,957

